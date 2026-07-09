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TD Cowen prévoit une hausse de la demande pour les sociétés de recherche sous contrat au deuxième trimestre 2026
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 12:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** Selon TD Cowen, l'amélioration du financement du secteur biotechnologique devrait soutenir une demande accrue envers les organismes de recherche sous contrat (ORC), qui aident les laboratoires pharmaceutiques à mener des études précliniques et cliniques

** La société de courtage privilégie Charles River Laboratories CRL.N et IQVIA IQV.N à l’approche des résultats du deuxième trimestre, invoquant un potentiel de hausse lié à une demande plus forte et à l’obtention de nouveaux contrats

** Il estime que CRL pourrait dépasser les prévisions pour 2026 si la demande en matière de recherche et de tests de sécurité s’améliore, tandis que les prévisions d’IQVIA concernant les contrats remportés au deuxième trimestre semblent réalisables; il ajoute: « Les progrès réalisés dans le domaine de l’IA agentique sont également au centre de l’attention »

** « Bien que nous soyons optimistes concernant ICLR, nous reconnaissons que les attentes sont élevées », déclare TD Cowen à propos d’ICON ICLR.O , suite aux importants contrats remportés au premier trimestre; l’analyste ajoute: « Nous nous attendons à des commentaires positifs similaires concernant le marché et les segments de clientèle »

** La société de courtage estime que Fortrea FTRE.O présente un profil « attractif », les prévisions du marché concernant les contrats remportés semblant prudentes après trois trimestres solides et une amélioration des tendances de la demande

** « Nous restons prudents vis-à-vis de MEDP compte tenu des commentaires faisant état d’une demande plus faible et de leurs implications pour 2027 », indique TD Cowen à propos de Medpace

MEDP.O

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 09/07/2026 à 12:51:20.

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