Tchéquie-Le constructeur de tracteurs Zetor délocalise sa production en Asie

Le constructeur tchèque Zetor Tractors a annoncé lundi qu'il mettra fin à sa production nationale après 80 ans d'activité en raison de coûts élevés et le transfert de sa fabrication vers l'Asie.

Fondée en 1946 à Brno (sud-est), l'entreprise fleuron de l'industrie tchécoslovaque a précisé qu'elle s'appuiera sur une coentreprise existante en Inde, où elle fabrique déjà la plupart de ses tracteurs, et qu'elle recherche également un partenaire en Chine.

"Construire des tracteur de petits et moyens volumes en Europe n'a plus de sens dans les conditions actuelles", a déclaré dans un communiqué le directeur des opérations Robert Harman.

La question des coûts et de la compétitivité fait débat au sein de l'Union européenne, alors que le continent subit un désavantage face aux États-Unis et à la Chine en raison de prix de l'énergie nettement plus élevés.

Zetor souligne que les matériaux sont également 30-35% moins chers en Chine ou en Inde et que de nombreux fournisseurs ont déplacé leurs activités d'Europe vers l'Asie, ce qui renchérit ses coûts d'importation.

Sans fournir de détails précis, le groupe a ajouté que son plan de production pour cette année ne serait pas affecté. Les ventes ont atteint 1.500 unités l'an dernier, a-t-il précisé.

Le transfert de la production vers l'Asie entraînera la suppression de 33 emplois en République tchèque, tandis que les équipes en charge des services, de la logistique, des ventes, du marketing et d'autres activités resteront au siège du groupe dans le pays.

(Jason Hovet; version française Nicolas Delame)