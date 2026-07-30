TC Energy dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels et approuve des projets d'extension de gazoducs d'une valeur de 700 millions de dollars canadiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour après la conférence téléphonique; ajout d'éléments de contexte et d'une citation dans les paragraphes 3 à 5) par Sumit Saha et Amanda Stephenson

TC Energy TRP.TO a dépassé jeudi les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre et a approuvé des projets d’extension de gazoducs d’une valeur d’environ 700 millions de dollars canadiens (498 millions de dollars) à travers l’Amérique du Nord, dont deux projets aux États-Unis visant à répondre à la demande croissante liée à la production d’électricité.

La forte hausse de la consommation d’électricité, notamment celle des centres de données alimentés par l’IA, a stimulé la demande en centrales électriques au gaz naturel, incitant les exploitants de gazoducs tels que TC Energy à augmenter leur capacité.

La société canadienne prévoit une croissance de la demande nord-américaine de gaz naturel de 51 milliards de pieds cubes par jour d’ici 2035, contre une prévision antérieure de 46 milliards de pieds cubes par jour.

TC s'attend à ce que la production d'électricité à partir du gaz naturel en Amérique du Nord passe de 54 milliards de pieds cubes par jour, selon les prévisions antérieures, à 60 milliards de pieds cubes par jour d'ici 2035, a déclaré Tina Faraca, directrice des opérations de TC pour les gazoducs.

“La demande est particulièrement forte dans le centre des États-Unis, l’Ouest canadien et au Mexique, où nous sommes déjà bien implantés”, a déclaré Mme Faraca.

TC Energy prévoit d’investir 300 millions de dollars canadiens dans le projet Central Virginia afin d’augmenter la capacité du réseau Columbia Gas de 0,4 milliard de pieds cubes par jour au maximum.

Elle consacrera 100 millions de dollars canadiens au projet Clark afin d’augmenter la capacité du réseau Columbia Gulf de 0,3 milliard de pieds cubes par jour au maximum pour alimenter une centrale électrique au gaz existante.

La société a également approuvé une enveloppe de 100 millions de dollars canadiens pour l’extension de son réseau de gazoducs NGTL au Canada.

Les projets NGTL et Clark devraient entrer en service en 2028, tandis que le projet Central Virginia devrait être mis en service entre 2028 et 2030.

EXCELLENTES PERFORMANCES DES GAZODUCS

Le bénéfice ajusté de TC Energy au deuxième trimestre, à 94 cents canadiens par action, a dépassé l’estimation moyenne des analystes, qui s’établissait à 83 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice de base ajusté de l’activité de gazoducs américains de TC Energy, son principal segment, a progressé de 11,8 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, pour atteindre 1,22 milliard de dollars canadiens.

Le bénéfice trimestriel de ses activités de gazoducs au Canada a augmenté d’environ 4,1 % pour atteindre 961 millions de dollars canadiens. Le bénéfice de base ajusté des activités de gazoducs de TC au Mexique a grimpé d’environ 28,2 % pour s’établir à 409 millions de dollars canadiens.

La société prévoit que son bénéfice de base ajusté pour 2026 se situera dans la fourchette haute de ses prévisions, comprises entre 11,6 et 11,8 milliards de dollars canadiens.

Les livraisons via les gazoducs canadiens se sont élevées en moyenne à 24,2 milliards de pieds cubes par jour au cours du trimestre, soit une hausse de 1 % par rapport à l’année précédente. Les débits des gazoducs américains ont augmenté de 5 % pour atteindre 27 milliards de pieds cubes par jour, tandis que les livraisons vers les installations de GNL ont bondi de 13 % pour s’établir à 3,9 milliards de pieds cubes par jour.

(1 dollar américain = 1,4046 dollar canadien)