TC Energy dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels

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L'opérateur de pipelines canadien TC Energy TRP.TO a dépassé jeudi les prévisions des analystes concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce notamment à la bonne santé de ses activités en Amérique du Nord.

La société basée à Calgary a enregistré un bénéfice ajusté de 94 cents canadiens par action pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 83 cents canadiens (0,5908 $), selon les données compilées par LSEG.

(1 $ = 1,4049 dollars canadiens)