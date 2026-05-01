TC Energy dépasse les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'opérateur de pipelines canadien TC Energy TRP.TO a dépassé les prévisions des analystes concernant son bénéfice du premier trimestre vendredi, grâce à la bonne santé de ses activités aux États-Unis et au Canada.

Sur une base ajustée, la société basée à Calgary a réalisé un bénéfice de 99 cents canadiens (0,7294 $) par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une prévision moyenne des analystes de 98 cents canadiens, selon les données compilées par LSEG.

(1$ = 1,3572 dollars canadiens)