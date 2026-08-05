Taylor, un vétéran de Flutter, succédera à Jackson au poste de directeur général ; les prévisions de bénéfices sont à nouveau revues à la baisse

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* En mai, Taylor s'est vu confier la mission de redresser les activités aux États-Unis

* Les prévisions d'Ebitda pour l'ensemble de l'exercice ont été revues à la baisse, passant de 2,87 milliards de dollars à 2,65 milliards de dollars

* Les investissements prévus aux États-Unis devraient réduire le bénéfice de 270 millions de dollars

* Le cours de l'action chute fortement en pré-ouverture

(Ajout du cours de l'action, d'une citation du directeur général et de détails tout au long de l'article) par Padraic Halpin

Le géant des paris Flutter Entertainment FLUT.N a nommé mercredi Dan Taylor, collaborateur de longue date de la société et directeur de sa division internationale, au poste de directeur général. Il succède à Peter Jackson, qui a déclaré que le conseil d’administration et lui-même avaient convenu que le moment était venu de passer le relais.

M. Taylor, qui prendra ses fonctions le 1er octobre, n’avait pris ses nouvelles fonctions élargies de président de Flutter qu’en mai afin de superviser les activités américaines du groupe, dont les performances étaient en berne, dans le cadre d’une réorganisation de la direction de sa marque FanDuel, leader du marché.

Flutter a fait cette annonce alors qu’elle revoyait à la baisse ses prévisions de bénéfice de base pour l’ensemble de l’exercice pour un quatrième trimestre consécutif, cette fois en raison d’investissements prévus aux États-Unis. Et ce, malgré une baisse moins importante que prévu au deuxième trimestre et un bon démarrage au troisième trimestre.

LES ACTIONS EN BAISSE EN PRÉ-MARCHÉ

Les actions de Flutter, qui ont chuté de 65% au cours de l’année écoulée alors que les investisseurs évaluent l’impact potentiel que les marchés de pronostics en pleine expansion pourraient avoir sur les paris sportifs, affichaient une baisse de 7% en pré-ouverture.

"Le conseil d’administration et moi-même avons convenu que le moment était venu pour un nouveau dirigeant de mener Flutter vers un nouveau chapitre", a déclaré M. Jackson à Reuters lorsqu’on lui a demandé si la décision de quitter le groupe fondé en Irlande était la sienne seule.

Le président de Flutter, John Bryant, a remercié M. Jackson d’avoir transformé le groupe en la plus grande société de paris en ligne au monde, avec un chiffre d’affaires annuel de 16 milliards de dollars, contre seulement 2 milliards lorsqu’il en a pris les rênes il y a près de neuf ans. M. Taylor travaille chez Flutter depuis plus d’une décennie et a été à la tête de ses principales marques britanniques, Paddy Power Betfair, de 2018 à 2020, avant de devenir responsable de l’ensemble des opérations hors États-Unis, où il a supervisé plusieurs acquisitions majeures en Italie et au Brésil .

Il aura pour mission de redresser la situation chez FanDuel, qui connaissait une croissance rapide jusqu’à l’année dernière, tout en repoussant la menace posée par les acteurs dominants du marché des prédictions tels que Polymarket et Kalshi, et en menant ses propres initiatives dans ce secteur. Le bénéfice de base de Flutter au deuxième trimestre (EBITDA) a chuté de 45% pour s’établir à 508 millions de dollars, un chiffre qui reste toutefois supérieur à l’estimation moyenne de 478 millions de dollars établie par 19 analystes via LSEG SmartEstimate.

Cependant, la société prévoit une baisse de 7% de son bénéfice de base sur l’ensemble de l’année, à 2,65 milliards de dollars, soit un chiffre inférieur aux 2,87 milliards de dollars annoncés en mai et aux 2,79 milliards de dollars attendus par les analystes. Les investissements prévus devraient peser sur le bénéfice à hauteur de 270 millions de dollars. Les analystes s'attendaient encore en février à ce que le bénéfice atteigne 3,5 milliards de dollars, avant que Flutter ne publie des prévisions décevantes pour l'année.