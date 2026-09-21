Taylor Swift remporte le prix MTV de l'artiste-réalisateur

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par Danielle Broadway

Taylor Swift sera la première lauréate du prix « Artiste-réalisateur » des MTV Video Music Awards lors de la cérémonie de cette année, une nouvelle distinction créée pour récompenser les musiciens dont le travail derrière la caméra a contribué à la production de clips musicaux et à la narration visuelle, ont annoncé lundi CBS et MTV.

Les chaînes de télévision ont précisé que cette distinction décernée à l’artiste, lauréate de 14 Grammy Awards, « rend hommage à l’œuvre durable et influente d’artistes qui ont repoussé les limites de la créativité et développé une voix cinématographique affirmée ».

Les MTV Video Music Awards, présentés par Snoop Dogg, seront diffusés en direct depuis Los Angeles dimanche sur CBS et MTV, et en streaming sur Paramount+ aux États-Unis. La cérémonie sera disponible à l’international sur Paramount+ et MTV le lendemain.

L’auteure-compositrice-interprète, nominée à sept reprises dans la catégorie « Meilleur réalisateur » aux VMA et lauréate à quatre reprises, s’est fait remarquer pour ses clips et ses films, notamment « The Fate of Ophelia », « Opalite » et « Anti-Hero ».

Au-delà de son travail de réalisatrice, l’interprète de « Bad Blood » a remporté quatre Grammy Awards dans la catégorie « Album de l’année ». Son dernier opus, « The Life of a Showgirl », s’est vendu à plus d’exemplaires que tout autre album de l’ère moderne au cours de sa première semaine de sortie, selon Billboard, qui cite les données de Luminate, une société spécialisée dans le suivi des ventes musicales.