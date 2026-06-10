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Taylor Swift a créé la surprise en se produisant lors de la première de « Toy Story 5 » à Hollywood
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 08:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La superstar de la pop Taylor Swift a fait une apparition surprise mardi à Hollywood lors de la première du film d'animation « Toy Story 5 ».

Vêtue d'une robe longue, Swift s'est assise au piano sur la scène du Dolby Theatre et a interprété « I Knew It, I Knew You », la chanson qu'elle a écrite pour ce nouvel opus de « Toy Story ». La chanteuse a déclaré être une fan de longue date de la franchise.

« Cela signifie énormément pour moi de faire partie, même modestement, de ces films », a-t-elle déclaré.

Swift a ensuite présenté un autre invité surprise: Randy Newman, compositeur des bandes originales et de nombreux tubes des films « Toy Story ». Le duo a interprété en duo « You've Got a Friend in Me », l'un des succès de Newman issu du premier « Toy Story » en 1995.

Plus tôt, Swift avait posé sur le tapis rouge aux côtés de Tom Hanks, Joan Cusack et d'autres membres de la distribution vocale de « Toy Story ».

« Toy Story 5 » sortira le 19 juin, produit par les Pixar Animation Studios, une filiale de Walt Disney DIS.N .

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