Taylor Farms retire du marché la laitue iceberg provenant du centre du Mexique, en lien avec une épidémie parasitaire aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture incluant la déclaration de Taylor Farms, avec ajout d'informations contextuelles tout au long du texte)

* Le Michigan a signalé 5 002 cas de cyclosporose vendredi, soit 690 de plus que la veille

* La FDA a identifié un fournisseur commun qui approvisionnait certains restaurants Taco Bell en laitue iceberg en provenance du Mexique

* Taylor Farms a déclaré qu'aucune salade ni aucun kit de marque Taylor Farms n'était lié à cette épidémie

* La FDA n'a signalé aucun décès et procède actuellement à des analyses d'échantillons pour détecter une éventuelle contamination

par Aishwarya Venugopal, Waylon Cunningham et Emily Schmall

Taylor Farms, un fournisseur de laitues basé en Californie, procède au retrait de toutes les laitues iceberg provenant du centre du Mexique, a indiqué la société dans un communiqué vendredi, dans le but d’endiguer une épidémie d’intoxication alimentaire qui pourrait devenir l’une des plus importantes aux États-Unis ces dernières années.

L’entreprise a précisé qu’elle agissait ainsi sur la base des informations fournies jeudi par la Food and Drug Administration (FDA) américaine.

Elle a ajouté dans son communiqué qu’aucune salade ni aucun kit de la marque Taylor Farms n’était lié à cette épidémie de cyclosporose, et qu’aucun kit de salade de la marque Taylor Farms ne contenait de laitue iceberg.

Une source du secteur, qui a souhaité garder l’anonymat car elle n’était pas autorisée à s’exprimer auprès des médias, a déclaré à Reuters que Taylor Farms avait contacté jeudi ses clients, notamment Yum Brands YUM.N (propriétaire de Taco Bell) et le distributeur alimentaire Sysco SYY.N , afin qu’ils retirent de la distribution leur laitue râpée.

Cette laitue, dont la FDA a indiqué jeudi soir qu’elle provenait du Mexique, a été conditionnée en sachets de 5 livres dans l’usine de Taylor Farms située à Guanajuato, au Mexique, a précisé la source, ajoutant que Sysco distribuait largement ces sachets aux hôpitaux, aux stades de baseball et aux chaînes de restauration rapide.

L'ampleur du rappel n'est pas encore clairement établie. La FDA et les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) enquêtent sur l'épidémie liée à la laitue iceberg émincée servie dans les restaurants Taco Bell de l'Indiana, du Kentucky, du Michigan, de l'Ohio et de la Virginie-Occidentale. Cette maladie parasitaire peut provoquer des diarrhées et d'autres symptômes gastro-intestinaux. La FDA n'a signalé aucun décès lié à cette épidémie.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui chapeaute la FDA, n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Yum et Sysco n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Les installations de culture et de transformation de Taylor Farms au Mexique ont été à l’origine d’une autre épidémie majeure de cyclosporiase aux États-Unis. Une épidémie survenue en 2013 a rendu malades plus de 600 personnes dans 25 États, selon les CDC, et a été attribuée à un mélange de salades provenant de Taylor Farms de Mexico, à Guanajuato.

DES MILLIERS DE CAS DANS LE MICHIGAN

Les autorités sanitaires du Michigan ont signalé 5 002 cas de cyclosporose vendredi, soit une augmentation de 690 cas par rapport à la veille, alors que les enquêteurs poursuivaient leurs efforts pour identifier la source de cette épidémie d’une ampleur inhabituelle de cette maladie intestinale. L’épidémie a débuté le 1er mai et s’est concentrée dans le Michigan, l’Ohio et l’État de New York ayant également signalé un grand nombre d’infections. Jeudi, la FDA a déclaré que Taco Bell cesserait d’utiliser la laitue provenant d’un fournisseur identifié par l’agence dans le cadre de son enquête .

Taco Bell et la FDA n’ont pas révélé le nom de ce fournisseur, mais l’autorité de régulation de la sécurité alimentaire a précisé que son enquête de traçabilité avait permis d’identifier un seul fournisseur de laitue iceberg en provenance du Mexique, dont les produits étaient utilisés par les restaurants Taco Bell où des clients avaient mangé avant de tomber malades.

Taylor Farms fournissait les oignons émincés identifiés comme la source probable de l’épidémie d’E. coli de 2024 liée aux hamburgers Quarter Pounder de McDonald’s, ce qui avait conduit à un rappel de produits.

La fréquentation quotidienne de Taco Bell le 11 juillet a baissé de 5,8 %, quelques jours après l’annonce du retrait de certains ingrédients dans certains restaurants, selon la société de données Placer.ai.

Les épidémies d’origine alimentaire peuvent peser lourdement sur les actions des chaînes de restauration. McDonald’s a fait l’objet d’une surveillance étroite lors d’une épidémie de cyclosporiase liée à des salades en 2018, tandis que Chipotle a dû faire face à une série d’épidémies d’E. coli et de norovirus qui ont nui à ses ventes, ébranlé la confiance des consommateurs et mis ses actions sous pression.

“La récente épidémie risque d’entamer la croissance à court terme des ventes à magasins comparables d’ (Taco Bell)”, a déclaré Ari Felhandler, analyste chez Morningstar, ajoutant que certains consommateurs choisiraient de se restaurer chez des concurrents moins exposés médiatiquement afin de limiter le risque perçu, même lorsque des mesures de précaution prudentes sont en place.

L'action Yum a reculé de 2 %.

Un homme de l’Ohio a intenté une action en justice, affirmant avoir été hospitalisé pour une cyclosporose après avoir mangé dans un restaurant Taco Bell à Youngstown, dans l’Ohio, et réclame des dommages-intérêts à Taco Bell, à l’exploitant de la franchise Charter Foods et au fournisseur Taylor Farms.

La FDA a indiqué qu’elle collaborait avec le fournisseur afin de déterminer si de la laitue iceberg émincée potentiellement contaminée se trouvait encore sur le marché, et qu’elle avait entamé le prélèvement d’échantillons de produits à des fins de tests et d’analyses.

Wendy's et Chipotle Mexican Grill ont déclaré que leurs restaurants n'avaient pas été touchés par l'épidémie de cyclosporose liée à la laitue iceberg émincée.