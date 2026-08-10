Taylor Farms procède à un rappel de salsa et de guacamole en raison d'un risque lié à la salmonelle

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Taylor Farms a annoncé dimanche qu'elle procédait au rappel de produits alimentaires préparés contenant des piments jalapeños auprès des détaillants, en raison de craintes d'une éventuelle contamination par la salmonelle, quelques semaines après avoir retiré du marché de la laitue en provenance du Mexique que les autorités américaines avaient associée au parasite Cyclospora. Le fournisseur californien a déclaré avoir procédé au rappel volontaire de ces produits, notamment des salsas et du guacamole, après avoir été informé que Coast Citrus Distributors procédait au rappel des piments frais.

Taylor a déclaré dans un communiqué qu’elle ne s’approvisionnait plus auprès d’un agriculteur de Sinaloa, au Mexique, identifié comme la source potentielle de l’épidémie de salmonellose.

Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) et l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (Food and Drug Administration, FDA) ont déclaré en début de semaine qu’ils enquêtaient sur cette épidémie de salmonellose, qui a rendu malades 345 personnes dans 27 États et entraîné 36 hospitalisations. L'enquête américaine a permis d'identifier des restaurants, notamment Chipotle Mexican Grill CMG.N et Qdoba, une chaîne de restaurants de cuisine mexicaine, comme ayant reçu des piments jalapeños importés par Coast Citrus Distributors. Ces deux chaînes ont cessé de les utiliser, tandis que Coast Citrus a procédé au rappel des produits restants et en a informé ses clients.

Taylor a déclaré n’avoir connaissance d’aucun cas de maladie signalé lié aux produits rappelés de manière volontaire.

Les infections à Salmonella peuvent provoquer des diarrhées, de la fièvre et des crampes abdominales, et peuvent être particulièrement graves chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli. Taylor faisait déjà l’objet d’une surveillance accrue suite à une épidémie de cyclosporose , qui provoque une diarrhée sévère.

L’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a déclaré avoir établi un lien entre la cyclosporose et les produits de Taylor Farms provenant du centre du Mexique, bien que l’entreprise ait indiqué que la FDA n’avait pas confirmé, au 5 août, de résultats positifs aux tests de dépistage de la cyclospora sur ses laitues.

Taylor Farms a déclaré avoir volontairement suspendu tout approvisionnement et toute production de laitue iceberg en provenance du centre du Mexique et avoir commandé une évaluation de la sécurité.