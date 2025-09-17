 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Taxe Zucman : le patron de la start-up française Mistral demande "plus de justice fiscale", tout en préservant la compétitivité de la France
information fournie par Boursorama avec Media Services 17/09/2025 à 09:09

La taxe Zucman, demandée par la gauche, prévoit une taxation de 2% par an des patrimoines de plus de 100 millions d'euros.

Arthur Mensch à Londres, au Royaume-Uni, le 9 juillet 2025. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Arthur Mensch, patron de la start-up française d'intelligence artificielle (IA) Mistral, s'est prononcé contre l'instauration de la taxe Zucman , réclamée par la gauche, tout en pronant "plus de justice sociale". Mais en appelant à ce que les mesures prises permettent à "la France de rester aussi compétitive qu'elle l'est aujourd'hui dans l'entrepreneuriat".

"Je ne pourrais évidemment pas payer" cette taxe réclamée par les socialistes, qui prévoit une taxation de 2% par an des patrimoines de plus de 100 millions d'euros, a déclaré le chef d'entreprise sur France 2 . Champion européen de l'IA, Mistral a levé 1,7 milliard d'euros début septembre et a quasiment doublé sa valorisation à 11,7 milliards d'euros. Mais cet argent est destiné à financer des investissements et ne tombe pas dans la poche des dirigeants de l'entreprise, a argumenté Arthur Mensch pour justifier son incapacité à payer. "On fait des levées de fonds, ça valorise l'entreprise, ça ne correspond pas nécessairement à une liquidité" , a-t-il souligné.

"Penser ce débat de manière modérée"

Pour autant, "au risque de décevoir les polémistes, je suis plutôt convaincu qu'il faut plus de justice fiscale en France", a nuancé le chef d'entreprise. "Au-delà de la taxe Zucman (...), ce qui est important, c'est d'avoir ce débat en regardant les deux côtés", a-t-il estimé, en assurant qu'il fallait "penser ce débat de manière modérée" .

"On peut trouver des solutions qui répondent aux besoins de justice fiscale (...) et qui permettent néanmoins à la France de rester aussi compétitive qu'elle l'est aujourd'hui dans l'entrepreneuriat ", a développé Arthur Mensch.

La taxe Zucman, du nom de l'économiste Gabriel Zucman, concernerait 1.800 foyers fiscaux selon son promoteur. Soutenue par la gauche, elle suscite de vives oppositions à droite et dans le monde patronal, qui redoute qu'elle ne touche à l'outil professionnel.

    Bah ! Les "riches" ne quitteront pas le pays, c'est la propriété des entreprises qui quittera le pays, au gré des taxes Zucman et des successions. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'ISF pour les ETI , rachetées par leurs fournisseurs et clients voisins européens. On voit le résultat : l'industrie s'est évaporée et les gilets jaunes sont apparus . Aucune subvention ne suffira à rétablir une dynamique positive. Tous prolétaires et assistés ? Chouette !

