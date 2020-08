Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Taxe numérique-Airbnb dit soutenir la démarche de l'OCDE Reuters • 12/08/2020 à 03:22









LONDRES, 12 août (Reuters) - Airbnb a déclaré mercredi qu'il soutenait le développement d'un régime fiscal pour les entreprises du numérique sur lequel travaille l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour tenter de régler un conflit sur la question entre les Etats-Unis et l'Europe. Les négociations sur une taxe numérique mondiale menées par l'OCDE, et qui impliquent plus d'une centaine de pays, n'ont pas permis pour l'heure d'obtenir des avancées, alors que la crise sanitaire provoquée par le coronavirus a compliqué les échanges. Dans un communiqué apportant son soutien aux pourparlers sous l'égide de l'OCDE, Airbnb déclare que "le système vieux de près d'un siècle que nous utilisons toujours aujourd'hui n'a pas été conçu avec la croissante économie digitale actuelle à l'esprit et doit être amélioré". "Nous pensons que pour qu'un système de taxation mondial fonctionne efficacement, il doit être réellement mondial, appliqué de manière constante à travers les frontières et simple à respecter", ajoute la société de location de logements touristiques. (Alistair Smout; version française Jean Terzian)

