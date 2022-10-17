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Tavares (Stellantis) plaide pour une réciprocité UE-Chine en matière de concurrence
information fournie par Reuters17/10/2022 à 15:59

PARIS, 17 octobre (Reuters) - Carlos Tavares, directeur général de Stellantis STLA.MI , a déclaré lundi lors d'une table ronde au Salon de l'automobile de Paris :

* L'UNION EUROPÉENNE DOIT APPLIQUER AVEC LES CONCURRENTS CHINOIS UNE RÉCIPROCITÉ DANS LES RÈGLES DE CONCURRENCE

* LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES PEUVENT PRODUIRE DAVANTAGE EN EUROPE POUR LES EUROPÉENS, MAIS AVEC UNE STRUCTURE DE COÛTS ET DES PRIX DE VENTE PLUS ÉLEVÉS

* LES MARQUES CITROËN ET FIAT SONT TRÈS LÉGITIMES POUR SE POSITIONNER SUR LE CRÉNEAU DE LA VOITURE ÉLECTRIQUE ABORDABLE

* STELLANTIS N'A PLUS DE CONTRÔLE À CE JOUR SUR SES OPÉRATIONS RUSSES, LEUR VENTE N'EST PAS PRÉVUE

* LA STRATÉGIE DE STELLANTIS DANS LES GIGAFACTORY DE BATTERIES EST AXÉE SUR L'EUROPE ET DIFFÈRE DE CELLE DE RENAULT, AXÉE SUR UNE TECHNOLOGIE CHINOISE

* STELLANTIS N'EXCLUT PAS D'ADOPTER UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE "ASSET LIGHT" EN CHINE POUR SES MARQUES PEUGEOT ET CITROËN ÉGALEMENT

* STELLANTIS N'EXCLUT PAS DES PRISES DE PARTICIPATION DANS DES ENTREPRISES MINIÈRES, MAIS L'ÉVOLUTION DE LA CHIMIE DES BATTERIES COMPLIQUE LE CHOIX DES INVESTISSEMENTS

* STELLANTIS A LANCÉ UN PLAN ÉNERGÉTIQUE AXÉ SUR LE SOLAIRE, L'ÉOLIEN ET LA GÉOTHERMIE POUR AUGMENTER L'INDÉPENDANCE DE SES SITES INDUSTRIELS

* IL EST INDISPENSABLE DE NÉGOCIER DES AMÉNAGEMENTS À L'INTERDICTION DES VENTES DE VÉHICULES THERMIQUES EN EUROPE EN 2035

* UN SOUTIEN PUBLIC À L'ACHAT DE VÉHICULES THERMIQUES HYBRIDES LÉGERS PERMETTRAIT DE RENOUVELER LE PARC AVEC DES MODÈLES ABORDABLES TOUT EN RÉDUISANT FORTEMENT LES ÉMISSIONS

* LA STRATÉGIE EN CHINE POUR LES MARQUES PEUGEOT ET CITROËN POURRAIT ALLER JUSQU'À SE PASSER DES USINES CHINOISES, DISCUSSIONS EN COURS

Pour plus de détails, cliquez sur STLA.MI

(Gilles Guillaume)

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