Tavares (Stellantis) plaide pour une réciprocité UE-Chine en matière de concurrence
information fournie par Reuters17/10/2022 à 15:59
PARIS, 17 octobre (Reuters) - Carlos Tavares, directeur général de Stellantis STLA.MI , a déclaré lundi lors d'une table ronde au Salon de l'automobile de Paris :
* L'UNION EUROPÉENNE DOIT APPLIQUER AVEC LES CONCURRENTS CHINOIS UNE RÉCIPROCITÉ DANS LES RÈGLES DE CONCURRENCE
* LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES PEUVENT PRODUIRE DAVANTAGE EN EUROPE POUR LES EUROPÉENS, MAIS AVEC UNE STRUCTURE DE COÛTS ET DES PRIX DE VENTE PLUS ÉLEVÉS
* LES MARQUES CITROËN ET FIAT SONT TRÈS LÉGITIMES POUR SE POSITIONNER SUR LE CRÉNEAU DE LA VOITURE ÉLECTRIQUE ABORDABLE
* STELLANTIS N'A PLUS DE CONTRÔLE À CE JOUR SUR SES OPÉRATIONS RUSSES, LEUR VENTE N'EST PAS PRÉVUE
* LA STRATÉGIE DE STELLANTIS DANS LES GIGAFACTORY DE BATTERIES EST AXÉE SUR L'EUROPE ET DIFFÈRE DE CELLE DE RENAULT, AXÉE SUR UNE TECHNOLOGIE CHINOISE
* STELLANTIS N'EXCLUT PAS D'ADOPTER UNE STRATÉGIE INDUSTRIELLE "ASSET LIGHT" EN CHINE POUR SES MARQUES PEUGEOT ET CITROËN ÉGALEMENT
* STELLANTIS N'EXCLUT PAS DES PRISES DE PARTICIPATION DANS DES ENTREPRISES MINIÈRES, MAIS L'ÉVOLUTION DE LA CHIMIE DES BATTERIES COMPLIQUE LE CHOIX DES INVESTISSEMENTS
* STELLANTIS A LANCÉ UN PLAN ÉNERGÉTIQUE AXÉ SUR LE SOLAIRE, L'ÉOLIEN ET LA GÉOTHERMIE POUR AUGMENTER L'INDÉPENDANCE DE SES SITES INDUSTRIELS
* IL EST INDISPENSABLE DE NÉGOCIER DES AMÉNAGEMENTS À L'INTERDICTION DES VENTES DE VÉHICULES THERMIQUES EN EUROPE EN 2035
* UN SOUTIEN PUBLIC À L'ACHAT DE VÉHICULES THERMIQUES HYBRIDES LÉGERS PERMETTRAIT DE RENOUVELER LE PARC AVEC DES MODÈLES ABORDABLES TOUT EN RÉDUISANT FORTEMENT LES ÉMISSIONS
* LA STRATÉGIE EN CHINE POUR LES MARQUES PEUGEOT ET CITROËN POURRAIT ALLER JUSQU'À SE PASSER DES USINES CHINOISES, DISCUSSIONS EN COURS
Pour plus de détails, cliquez sur STLA.MI
(Gilles Guillaume)
Valeurs associées
|Euronext Paris
|+2.81%
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer