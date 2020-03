Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tavares (PSA) prône une réflexion stratégique "pour réussir en Chine" Reuters • 06/03/2020 à 09:23









RUEIL-MALMAISON, Hauts-de-Seine, 6 mars (Reuters) - PSA et Fiat Chrysler Automobiles devront réfléchir à leur stratégie en Chine après la finalisation de leur fusion pour y redresser leurs ventes, a déclaré vendredi Carlos Tavares, le président du directoire de PSA. "Nous allons nous poser des questions stratégiques importantes une fois que la fusion avec FCA sera une réalité, il sera aussi dans l'intérêt de nos amis de FCA de se reposer la même question. Mais entre le signing et le closing, le système est extrêmement encadré, donc nous sommes tenus d'attendre le closing pour aborder ce sujet", a-t-il dit lors d'une rencontre avec des journalistes économiques. "Nous sommes en Chine pour y rester, il faut qu'on trouve la formule pour y réussir", a-t-il ajouté. La Chine a été le fer de lance de l'internationalisation de PSA après sa quasi-faillite de 2012-2013 mais les ventes du constructeur automobile français y ont lourdement chuté au cours des années passées. (Gilles Guillaume édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées FIAT CHRYSLER AU MIL -3.75% PEUGEOT Euronext Paris -4.07%