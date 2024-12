Taux : une embellie se dessine aux US après propos Goolsbee information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 19:59









(CercleFinance.com) - Les chiffres US du jour ont un peu rassuré mais c'est surtout une 'petite phrase' d'Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, qui détend l'atmosphère : les taux neutres envisagés par lui et certains collègues 'se situent nettement en dessous des niveaux actuels, la Fed devra abaisser son taux directeur 'de manière significative' au cours des 12 à 18 prochains mois, le taux directeur étant bien supérieur à son point d'arrêt éventuel d'environ 3 %'.



De quoi relancer les spéculations sur 3 baisses de taux l'an prochain... mais évidemment, c'est Powell qui aura le dernier mot, et selon ses dires, le scénario central se situerait plutôt vers 2.



A.Goolsbee est une pure 'colombe' et fait partie d'une minorité de membres de la FED qui envisage encore 4 baisses en 2025, ou d'ici début 2026.



Après 48H très éprouvantes sur les marchés obligataires -et ce n'était encore pas brillant ce vendredi matin-, des acheteurs se laissent séduire par les propos susmentionnés et y voient une intention de la FED d'adoucir les propos de Powell mercredi.

La majorité des traders tablent sur une nouvelle baisse de taux en mars, après une pause en janvier, mais tout indicateur suggérant une persistance de l'inflation relancerait le scénario d'une date plus tardive.



La journée avait mal commencé pour les marchés de taux : le rendement des Treasuries à 10 ans a grimpé à 4,59% hier soir pour atteindre son plus haut niveau depuis la fin du mois de mai, avant de se tasser enfin dans l'après-midi de 4,57 vers 4,515% (contre 3,62% mi-septembre dernier), le '30 ans' qui avait passé le cap des 4,75% (contre 4,000% au 1er janvier) se détend ce soir de -3,5 vers 4,7050%.



L'embellie s'est amorcée après la publication du 'PCE', meilleur que prévu :

la jauge de l'inflation privilégiée de la Fed progresse modestement de 0,1% en Novembre, même score pour l'indice 'core' avec +0,1%.



Sur 12 mois le PCE progresse de +2,4% (contre +2,3%) mais le marché redoutait +2,5%, le 'Core PCE' reste inchangé à +2,8%.

Autre 'stat' : les dépenses de consommation des ménages US ont augmenté de 81,3 milliards de dollars (+0,4 % en glissement mensuel) en novembre.



L'épargne personnelle s'est élevée à 968,1 milliards de dollars et le taux d'épargne personnel — l'épargne personnelle en pourcentage du revenu personnel disponible — était de 4,4 % en novembre.



Par ailleurs, le revenu des ménages états-uniens a augmenté de 71,1 milliards de dollars (0,3 % en glissement mensuel) en novembre pour un revenu personnel disponible (soit le revenu personnel moins les impôts) en hausse de 61,1 milliards de dollars (+0,3 %).



En Europe, un rebond s'amorce après un mauvais début de semaine (avec +5Pts en moyenne) mais les rendements se détendent : -1Pt à 3,078% pour nos OAT (contre 3,117% ce midi) et 2,2950% pour les Bunds (contre 2,313% ce midi) et 3,452% pour les BTP italiens (-1,8Pts).



Les PMI publiés en début de semaine ont par ailleurs alimenté les inquiétudes entourant la croissance en Europe, illustrées par les dernières prévisions de la BCE qui ne table que sur une hausse de 0,2% du PIB de la zone euro sur le 4ème trimestre.

Outre-Manche, les 'Gilts' terminent quasi inchangés (-0,5Pt) à 4,5735%, après avoir culminé à 4,644%, ce qui reste proche des pires score de fin octobre 2023, peu avant la démission de Liz Truss.













