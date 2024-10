Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : une décrue s'amorce avec Empire State US et ASML information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 18:34









(CercleFinance.com) - Le 'risk-on' qui régnait sans partage lundi se retrouve douché par le 'profit warning' d'ASML (publié vers 16H25 ce mardi) et cela s'ajoute au piètre chiffre de 'l'Empire State' révélé 2 heures auparavant.



Notons qu'une importante salve de publications de résultats est attendue cette semaine puisque 43 sociétés du S&P 500, dont six du Dow Jones, publieront leurs comptes, parmi lesquelles Netflix, American Express et Procter & Gamble.

Il peut y avoir de bonne surprises, comme des mauvaises (on le découvre ce soir avec LVMH et ses ventes en baisse au 'T3').



Aux US, les T-Bonds 2034 effacent -8Pts à 4,045%... mais le '2 ans' reste inchangé à 3,946% (+0,5Pt de base).



Côté chiffres, l'activité de l'industrie manufacturière s'est vivement contractée dans l'Etat de New York en octobre.



L'indice 'Empire State' des conditions générales calculé par la Fed locale a reculé en effet reculé de 23 points ce mois-ci pour s'établir à -11,9.

Ce chiffre renforce la détente des taux qui s'amorçait ce matin :



En Europe aussi, l'agenda macroéconomique était également chargé avec l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands et les chiffres de la production industrielle en zone euro, publiés dans la matinée.



Le moral des investisseurs allemands s'est encore détérioré en octobre, selon l'institut de recherche économique ZEW, mais leurs perspectives ont tendance à s'améliorer, ce qui constitue une petite lueur d'espoir pour la première économie d'Europe aujourd'hui en difficulté.



L'indice ZEW mesurant le sentiment des analystes et des intervenants de marché est passé de 3,6 à 13,1, soit une amélioration de 9,5 points d'un mois sur l'autre.



En août 2024 par rapport au mois précédent, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a rebondi de 1,8% dans la zone euro et de 1,3% dans l'UE, après avoir diminué respectivement de 0,5% et de 0,3% en juillet.

En Europe, le Bund se détend de -4,3Pts à 2,2305%, nos OAT de -8Pts à 2,960%, les 'Bonos' de -5,7Pts à 2,9430%, les BTP italiens de -6Pts à 3,465%.

Enfin, les 'Gilts' se détendent enfin avec -6,5Pts vers 4,515% après avoir flirté avec 4,300% lundi soir







