Taux : un repli éphémère de l'inflation est bon à prendre

(Zonebourse.com) - Nouvelle embellie sur les taux US, nouvelle journée grise en Europe, stabilité au Japon. Wall Street continue de manifester son soulagement avec les chiffres de l'inflation (CPI puis PPI) du mois de juin... en s'efforcer d'oublier que les conditions favorables sur les prix de l'énergie d'avril à juin ont cessé d'exister depuis début juillet. Mais les T-Bonds exploitent l'occasion qui leur est offerte de s'éloigner de leurs pires niveaux de l'année (et même depuis décembre 2023), le "10 ans" efface encore -3Pts vers 4,55%, le "2 ans" -4,5Pts vers 4,148%, le "30 ans" n'efface de son côté que -1Pt à 5,084%.

Kevin Warsh a "témoigné" pour la seconde journée consécutive devant la commission bancaire du Congrès US : il a confirmé -comme la veille- la remarquable résilience de l'économie américaine (l'indice manufacturier de la Fed de New York a bondi à 15,6 en juillet, contre 5,7 en juin, dépassant largement le consensus établi à 9,3), et il a ajouté que selon lui, l'inflation devrait bientôt s'inscrire sur la trajectoire des 2% souhaitée par la FED.

Des propos étayés par le "CPI" publié la veille (revenu de 4,2% à 3,5%) puis le "PPi" de ce mercredi : les prix à la production ont reculé de 0,3% en juin sur un mois, après une hausse de 0,6% en mai (à 6% en rythme annuel), alors que les économistes anticipaient une évolution stable. Cette baisse alimente l'idée d'un ralentissement des tensions inflationnistes et pourrait conforter les anticipations d'un assouplissement monétaire de la Réserve fédérale.

Mais l'évolution de la situation dans le Golfe persique pourrait en décider autrement, avec un détroit d'Ormuz qui n'a jamais vraiment rouvert depuis le 12 juin (accord d'Islamabad, ratifié par Trump à Versailles et désormais caduc) et qui est en fait totalement bloqué depuis 10 jours.

Le climat géopolitique au Moyen Orient continue de s'envenimer : l'armée américaine a annoncé mercredi avoir mené une nouvelle série de frappes contre des cibles militaires situées sur l'île iranienne de Grande Tunb.

Selon le Commandement central américain (CENTCOM), cette opération de 90 minutes a permis de réduire davantage les capacités de l'Iran à mener des attaques contre les navires marchands transitant par le détroit d'Ormuz.

Dans le même temps, le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale (OMI), Arsenio Dominguez, a estimé dans un entretien accordé à Bloomberg que le détroit demeurait "trop dangereux pour que les navires commerciaux puissent y transiter".

Cela concerne notamment les pétroliers, et l'Europe est davantage concernée que les US : la flambée du "Brent" vers 85$ (87$ la veille, il s'est stabilisé depuis 20% au-dessus de ses niveaux plancher de début juillet).

Une telle évolution explique la persistances des anticipations inflationnistes en Europe : les Bunds se dégradent de 1Pt vers 3,095%, nos OAT également (3,91%) et les BTP italiens reviennent à parité avec nos OAT à 3,912%.

Pas mieux Outre-Manche avec des Gilts qui affichent 1,4Pt à 4,95%... mais la séance a de nouveau été marquée par un coup de chaud et un nouveau test du seuil symbolique des 5,000%.

A noter une accélération à la baisse sur les prix de l'argent au cours de cette séance, de -1% vers -3,5%, à 56,6 USD/Oz... qui semble contre intuitive au vu de l'embellie sur les taux depuis 48H (et même le repli de Dollar).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.