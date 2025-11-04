Taux : timide embellie, le 'risk-off' reste marginal malgré -1,6% sur le Nasdaq
Aux Etats Unis en revanche, la conjoncture reste plus porteuse, avec une économie sous-jacente solide (la prévision GDPNow de la Fed d'Atlanta pointe en direction d'une croissance de 4% aux États-Unis au 3e trimestre en rythme annuel), une croissance robuste des bénéfices (tirés en réalité par les 20 premières 'capi' du S&P500 et plus particulièrement des 10 premières 'technos') et des investissements massifs dans l'I.A (datacenters et énergie).
Les optimistes voient l'année se terminer en apothéose citent environnement monétaire plus souple, avec la fin du 'quantitative tightening'.
Le T-Bond à '10 ans' efface -2,3Pt à 4,084%, le '30 ans' -2,5Pts à 4,667%...et le '2 ans' n'est pas en reste avec -2Pts à 3,58%.
En Europe, pas de chiffres, pas de 'market movers' notables : l'embellie est au rendez-vous mais d'ampleur très limitée sur les Bunds avec -1Pts à 2,653% et nos OAT (-0,;3Pt ) à 3,437%, les BTP italiens -0,4Pt à 3,4000%.
L'or ne profite pas de la légère détente des taux et recule de -1% vers 3.960$/Oz.
