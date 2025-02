Taux: tension initiale calmée par 2 chiffres US plus faibles information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 18:33









(CercleFinance.com) - Les détenteurs d'OAT (3,11%, stables au final) avaient été rassurés dès hier sur l'absence de risque de censure du gouvernement Bayrou, malgré un budget 'qui ne va à personne' et un gouvernement qui prend des mesures aux antipodes du vote des français début juillet (d'où l'annonce de 2 '49.3' lundi).



Après une séance de nette détente des taux lundi (marchés basculant de surcroit en 'risk-off' vu la nervosité régnant sur les indices boursiers), les rendements se retendaient partout ce mardi et cela a duré jusque vers 16H, malgré l'absence de 'market movers'.

Puis le chiffre le rapport 'JOLTS' (voir fin de chronique) et celui des commandes industrielles est tombé (en net recul de -0,9%) et la tendance s'est retournée : les T-Bonds sont retombés de 4,575% vers 4,525% (-2Pts de base) et le '30 ans' de 4,83% vers 4,77% (inchangé ce soir).



En Europe, les Bunds se détendent de 2,4320% vers 2,3900% et nos OAT finissent inchangées à 3,1100% (notons la contraction du 'spread' OAT/Bund à 71,5Pts en séance, pour un score identique de 72 ce soir).



Les velléités protectionnistes manifestées ce week-end par Donald Trump ont semblé avoir pris de court des marchés qui misaient jusqu'ici sur l'impact positif du retour de l'homme d'affaires new-yorkais à la Maison Blanche.

Les marchés obligataires ont retrouvé pour l'occasion leur rôle de refuge.



Le coup de froid initial ayant suivi l'annonce de surtaxes douanières contre le Canada, le Mexique et la Chine s'est quelque peu estompé : le Mexique a en effet réussi à négocier et obtenir un délai de grâce d'un mois moyennant l'envoi de 10.000 hommes qui seront chargés de sécuriser la frontière avec les Etats-Unis.



Washington a également suspendu les droits de douane contre le Canada après que le premier ministre Justin Trudeau eut annoncé des renforts à la frontière afin de limiter le trafic de drogue, surtout la contrebande de fentanyl, un opioïde qui fait des ravages Outre-Atlantique.



De son côté, la Chine a annoncé ce mardi la mise en oeuvre de mesures de rétorsion aux nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump en imposant des taxes sur les hydrocarbures et en lançant une enquête contre Google.



Mais le président chinois Xi Jinping a prévu de s'entretenir dans la journée avec son homologue américain, laissant entrevoir un possible assouplissement de leurs positions respectives.



Un autre facteur pourrait témoigner d'une économie US plus vulnérable qu'il n'y parait : le nombre des offres d'emploi a baissé de -556.000 en janvier aux Etats-Unis (à 7,6 millions), selon les données CVS du rapport mensuel dit 'Jolts'.



Le nombre de recrutements est quant à lui resté stable à 5,5 millions, mais accuse un repli de 325.000 d'une année sur l'autre.



Le Département du Travail publiera vendredi son traditionnel rapport mensuel sur l'emploi (NFP), qui devrait faire apparaître 170.000 créations de postes en janvier, contre 256.000 en décembre, pour un taux de chômage attendu stable à 4,1%.





