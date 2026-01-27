Taux : statu quo aux US malgré une chute de confiance, nouvelle tension au Japon
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 17:49
L'agenda était par ailleurs peu fourni en données "macro" mais le "chiffre du jour" ne passe pas inaperçu à Wall Street : l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, ressort en forte baisse de 9,7 points à 84,5 pour le mois qui s'achève, à comparer à 94,2 (révisé de 89,1 en estimation initiale) en décembre. Cette chute déjoue complètement les pronostics prudemment optimistes (comme celui formulé par Jefferies) qui voyaient une légère embellie porter l'indice vers 91.
Or il atteint son plus bas niveau depuis mai 2014, passant ainsi même sous ses pires niveaux de la Covid-19.
Dans le détail, le sous-indice mesurant le jugement des consommateurs américains sur leur situation actuelle, qui intègre notamment leur sentiment vis-à-vis du marché de l'emploi, a plongé de 9,9 points à 113,7 en janvier.
Celui de leurs anticipations s'est quant à lui contracté de 9,5 points à 65,1, et s'est ainsi enfoncé bien en-dessous du seuil des 80 points censé être annonciateur d'une récession en devenir, selon l'organisation patronale.
Peut-être que Wall Street s'en tient au caractère "subjectif" du "Conf'Board" car cette publication laisse littéralement de marbre les détenteurs de T-Bonds : stagnation vers 4,215% sur le "10 ans", tension de 2 points sur le "30 ans" à 4,825% mais détente de 1,3 point sur le "2 ans" vers 3,577%.
Faute de stimuli en Europe, les écarts demeurent micrométriques et insignifiants sur le Bund ( 0,3 point à 2,872%), nos OAT (parfaitement inchangées à 3,437%), les BTP affichant 0,6 point à 3,475%.
La plus mauvaise performance du jour en occident revient aux "Gilts" britanniques avec 2,5 points à 4,525%.
En Asie, c'est de nouveau très tendu pour les émissions japonaises avec 5,1 points sur le "10 ans" à 2,290%, 4,5 points sur le "20 ans" et le "30 ans" à respectivement 3,215% et 3,668% puis 3,1Pts sur le "40 ans" à 3,942%.
