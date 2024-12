Taux: stabilité en zone Euro, Gilts UK en situation de crise information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 18:14









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires optent en fin de journée pour un biais positif qui contrebalance les légères pertes enregistrées la veille.



Les T-Bonds US se détendent de -1,5Pt à 4,381% (contre 4,44% vers 13H45), le '30 ans' de -3,5Pts vers 4,576% (4,625% ce midi).



Les investisseurs se montrent prudents alors que la FED débutait cet après-midi sa réunion de 48H (FOMC) qui devrait déboucher sur une 3ème baisse de taux en 3 mois (-25Pts cette fois): la vraie question c'est quelle sera sa stratégie à partir de fin janvier, après l'investiture de Trump ?



Les rendements se sont un peu détendus après la publication de données sur les ventes au détail aux Etats-Unis, le chiffre le plus attendu du jour.



Les ventes de détail aux Etats-Unis se sont accrues de 0,7% en rythme séquentiel entre octobre et novembre (contre +0,5% 1 mois auparavant).

Le Département du Commerce des Etats-Unis précise qu'en excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines n'ont toutefois augmenté que de 0,2% entre octobre et novembre.

Par ailleurs, la production industrielle des Etats-Unis affiche un repli de 0,1% entre octobre et novembre (après -0,5% le mois précédent).



Dans le détail, la Fed, qui publie ces chiffres, rapporte qu'en novembre, la production manufacturière a augmenté de 0,2 % en rythme séquentiel (soit par rapport au mois précédent), soutenue par une hausse de 3,5 % de l'indice des véhicules automobiles et des pièces détachées.

De leur côté, les indices pour l'extraction minière et les services publics ont diminué respectivement de 0,9 % et 1,3 %.



Toujours selon la Réserve fédérale, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est dégradé de 0,3 point à 76,8 % en novembre, soit un niveau inférieur de 2,9 points de pourcentage à sa moyenne de long terme (1972-2023).



Bonne surprise ce matin en Europe mais sans impact réel sur nos bons du Trésor : le moral des investisseurs et des analystes allemands s'est amélioré bien plus fortement que prévu en décembre, montre l'enquête de l'institut d'études économiques ZEW.



Son indice a progressé ce mois-ci à 15,7 ce mois-ci, contre 7,4 en novembre, alors que les économistes anticipaient un score de 8.

Le sous-indice du jugement des investisseurs sur la situation actuelle a quant à lui peu évolué, accusant un repli de 1,7 point à -93,1.



Les Bunds se détendent de -1Pts vers 2,222% (malgré le vote de défiance contre le chancelier Scholz), nos OAT stagnent vers 3,033% (soit +0,5Pt, le 'spread' OAT/Bunds remonte à +81Pts), la stabilité prévaut également sur les BTP italiens à 3,385%.



Les Gilts affichent ce soir un climat de crise avec +8Pts à 4,5750%, pire score depuis le 22/10/2023, et comparable avec le rendement du '30 ans' américain.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.