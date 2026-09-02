 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Taux souverains en zone euro : les trois moteurs de la hausse des rendements (AllianzGI)
information fournie par AOF 02/09/2026 à 16:23
Ajouter Boursorama à vos sources

(Zonebourse.com) - "Les rendements des obligations d'Etat de la zone euro ont continué à grimper lentement, et cette tendance ne peut plus s'expliquer uniquement par les prix de l'énergie", explique Jenny Zeng, CIO Fixed Income chez AllianzGI. L'analyste précise que "le sell-off observé en début d'année était facile à comprendre. La hausse des prix de l'énergie consécutive au conflit avec l'Iran a fait grimper les anticipations d'inflation et conduit les marchés à anticiper une politique plus restrictive de la part de la Banque centrale européenne (BCE)."

Alors que les marchés de l'énergie ont depuis récupéré une part significative de ce choc, ce n'est pas le cas des rendements souverains. En effet, les rendements de la zone euro se situent désormais au-dessus de leurs plus hauts niveaux du printemps, ce qui suggère que d'autres facteurs sont à l'oeuvre. Allianz GI en identifie trois.

L'impact du resserrement obligataire mondial

Le premier facteur sont les répercussions des tendances mondiales.

Les marchés obligataires ne fonctionnent pas en vase clos, et la réévaluation de la duration à l'échelle mondiale s'est inévitablement répercutée en Europe. La hausse des rendements aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Japon a exercé une pression à la hausse sur les coûts d'emprunt de la zone euro, indépendamment des fondamentaux nationaux de la région. Pour l'Europe, cela représente un resserrement importé des conditions financières, particulièrement difficile à gérer pour les pays les plus fragiles de la zone euro.

Des primes de risque gonflées par l'incertitude politique

Le second facteur est l'incertitude politique qui fait grimper les primes de risque.

Pour Jenny Zeng, "le débat budgétaire en France reste en suspens, et les investisseurs exigent une prime de risque croissante face à la perspective d'une dégradation des finances publiques à l'approche des élections présidentielles de 2027". De plus, selon elle, l'incertitude politique s'accroît également ailleurs en Europe : "bien que l'on soit loin d'assister à une répétition de la crise de la dette souveraine de la zone euro, les risques politiques persistants maintiennent les primes de risque à un niveau élevé."

Une reprise économique et une reflation encourageantes

Enfin, une zone euro résiliente offrant de bonnes perspectives de croissance constitue le troisième facteur, sans doute le plus important et le plus encourageant. "Malgré un contexte globalement négatif, les données économiques de la zone euro se sont discrètement améliorées. La croissance s'est stabilisée, les enquêtes se sont redressées après le recul observé au lendemain de la guerre en Iran. L'Allemagne montre enfin des signes plus convaincants de reprise après plusieurs années de stagnation, tandis que la croissance des bénéfices des entreprises s'accélère", observe Jenny Zeng.

Cette amélioration repose en grande partie sur la réorientation macroéconomique de l'Europe en faveur de la reflation intérieure et de l'investissement. Elle profite notamment aux secteurs au coeur de cette réorientation, qui disposent encore d'un important potentiel de rattrapage après une décennie marquée par les pressions déflationnistes et la faiblesse des résultats dans le sillage de la crise de la dette souveraine européenne.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2026 à 16:23:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 280,63 -0,26%
2CRSI
28,1 +9,25%
BIOPHYTIS
0,0532 +1,14%
HAFFNER ENERGY
0,568 +9,23%
Pétrole Brent
95,59 +0,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank