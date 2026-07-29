Taux : sévère contrepied causé par les 8% du 'Brent'

(Zonebourse.com) - L'embellie de mardi fait long feu, les marchés obligataires de la zone Euro effacent leurs gains de la veille et de lundi alors que le baril de "Brent" reprend 8% à 90,50 USD : les allégations de Trump concernant une issue diplomatiques, systématiquement démenties par Téhéran, sont désormais lettre morte alors que l'Iran a multiplié les tirs de missiles et de drone à travers le Golfe Persique. Ormuz demeure évidemment impraticable... et le détroit de Bab El Mandeb reste sous la menace de ses alliés Houthis.

Nos OAT se retendent de 6Pts vers 3,962% celui du Bund allemand à 10 ans de 5,3Pts à 3,1630%, marquant sa plus forte hausse quotidienne en près de deux semaines et se rapproche de nouveau de son sommet de 15 ans inscrit à 3,212% le 23 juillet.

Les BTP italiens font pire encore avec 8,4Pts à 4,000% et la palme de la pire performance revient aux "Gilts" britanniques avec 8,5Pts à 5,040%.

La tendance n'est pas plus souriante outre-Atlantique, même si la réaction à la flambée du pétrole apparaît plus mesurée : le T-Bond "2036" affiche 5Pts à 4,654%, le "30 ans" 3Pts à 5,125%, le "2 ans" grimpe de 6Pts vers 4,337%.

Les détenteurs de T-Bonds restent sur la défensive à 1 heure du communiqué final de la FED : selon l'outil FedWatch du CME, près de 64% des intervenants anticipent un statu quo sur les taux quand près de 36% tablent sur une hausse d'un quart de point (vers 3,75/4,00%) ce qui serait une façon pour Kevin Warsh d'illustrer sa nouvelle stratégie de communication, en rupture avec les "forward guidance" très appréciée des marchés.

En effet Ben Bernanke, Janet Yellen ou Jerome Powell s'ingéniaient à ne jamais "surprendre" Wall Street, en allant le plus souvent (en fait : toujours) dans le sens de leurs anticipations.

Kevin Warsh plaide en effet pour une expression plus sobre afin d'éviter "une sur-anticipation des marchés qui émousse, selon lui, l'efficacité de la politique monétaire".

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