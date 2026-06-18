Taux : séance sans grand relief, mais de réels changements en vue

(Zonebourse.com) - Une légère détente détente des taux US s'est dessinée sur le tard ce jeudi : elle pourrait provenir du recul du prix du baril vers des niveaux plus observés depuis le 2 mars dernier, avec la signature du "Memorendum d'Islamabad" qui vient sceller l'apaisement des tensions américano-iraniennes au Moyen-Orient. Mais qu'en sera t'il d'Israël qui entend ne rien lâcher au Liban et poursuivre sa lutte contre le Hezbollah (position officiellement réitérée par B.Netanyahu ce jeudi), ce qui peut faire capoter à tout moment l'accord signé à Versailles hier soir.

Ce mercredi a constitué un tournant géopolitique, mais également monétaire : l'arrivée de Kevin Warsh à la tête de la FED, et sa première conférence de presse de ce mercredi 17 juin a validé un changement de méthode et d'objectifs.

Les "forward guidance" qui rendaient la stratégie de la Fed prévisible (ne jamais contrarier les marchés, ne jamais déjouer leurs anticipations) pourraient également devenir très succinctes, ou évasives : le but, c'est d'être moins prévisible.

La Fed entend également veiller attentivement à éviter toute surchauffe inflationniste.

Le "10 ans" US efface -2Pts à 4,437%, le "30 ans" -3Pts également à 4,897%, mais le "2 ans" semble figé vers 4,1650% (il se tendait même de 1Pt à la mi-journée) et semble intégrer un scénario de hausse de taux fin juillet.

La robustesse de la croissance cité par Kevin Warsh est confirmé par la hausse de 0,1% de l'ndice des indicateurs avancés, calculé par le Conference Board, après une hausse de 0,2% en avril, donnée révisée à la hausse de 0,1%.

Après ces deux augmentations consécutives, cet indicateur ne recule plus que de 0,3% sur les six mois allant de novembre 2025 à mai 2026, soit une baisse nettement plus faible que la contraction de 1,3 % enregistrée au cours des six mois précédents (de mai à novembre 2025).

L'activité manufacturière dans la région de Philadelphie a globalement progressé, à en croire l'indice de diffusion de l'activité générale calculé par la Fed locale, qui est passé de -0,4 en mai à 10,3 en juin, un niveau globalement conforme aux attentes des économistes.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont en recul de 4 000 unités à 226 000 (contre 225 000 attendues) et cela confirme la résilience du marché du travail telle qu'évoquée par Kevin Warsh mercredi soir.

Pas grand chose à commenter du côté des émissions libellées en Euro qui ont respecté une stabilité parfaite par rapport à mercredi (Bund inchangé à 2,926%, idem pour l'OAT à 3,675%).

En ce qui concerne le Royaume Uni, pas de chiffres "macro" à fort impact, les Gilts restent figés vers 4,76% au lendemain d'un comité de politique monétaire (MPC) sans surprise : la BoE a voté à une majorité de 7 voix contre 2 ce 17 juin pour maintenir son taux directeur à 3,75% (deux membres auraient préféré une hausse de 0,25 point de pourcentage, à 4%), et il devrait en être de même la prochaine fois.

La récente baisse des prix de l'énergie ainsi que les chiffres de l'inflation publiés la veille ont contribué à tempérer les craintes inflationnistes : le baril de Brent rechute vers 77 dollars et l'indice des prix à la consommation au Royaume-Uni s'est figé à 2,8% sur un an en mai, soit le même rythme annuel qu'en avril.

Selon l'économiste, ces chiffres indiquent que "la situation évolue conformément, voire plus favorablement encore, au scénario A présenté par la Banque lors de sa dernière réunion, scénario qui était compatible avec un maintien des taux cette année".

Au Japon, le "10 ans" a peu varié ( 1Pt vers 2,613%) mais la BoJ pourrait intervenir incessamment pour soutenir le Yen qui chute sous les 161/$ (elle l'a toujours fait pour défendre cette parité), cela signifie qu'elle liquiderait des T-Bonds US, ce qui sera synonyme de hausse du rendement des taux longs US, une problématique essentielle alors que le déficit US approche à grands pas de la barre des 40.000Mds$).

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