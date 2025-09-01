Taux : séance de transition (jour férié aux US) mais record sur le '30 ans' des OAT et Gilts UK information fournie par Cercle Finance • 01/09/2025 à 19:03









(Zonebourse.com) - Le calme a régné sur les marchés obligataires européens du fait de la fermeture de New York en raison du jour férié de 'Labor Day', qui marque habituellement la fin des congés d'été Outre-Atlantique.



Pas de nouvelles marquantes sur le plan politique en France ce weekend, le tempo a donc été dicté par les séquelles de la croissance du PIB au deuxième trimestre de jeudi dernier, revue de +3,1% à +3,3%, ce qui ne justifie pas de mesures de soutien monétaire à l'économie US.



Mais le rapport sur l'emploi américain pour le mois d'août qui sera publié vendredi pourrait traduire une faiblesse du marché du travail, laquelle a été évoquée par Jerome Powell, au symposium des grands argentiers mondiaux de Jackson Hole, dans le Wyoming, il y a une dizaine de jours.



Les économistes attendent 90.000 créations d'emplois non agricoles, contre 83.000 le mois précédent, avec un taux de chômage qui pourrait remonter de 4,2% à 4,3%.



Les chiffres du 'NFP' devraient apporter de précieuses indications quant au calendrier et au rythme auquel la banque centrale américain : elle pourrait abaisser ses taux de 25 points de base le 17 septembre (scénario anticipé à 87% par les investisseurs selon l'outil FedWatch du CME Group.



En plus des données officielles du Département du Travail, cette semaine écourtée à Wall Street sera également marquée par la parution de deux autres enquêtes sur l'emploi, celle de JOLTS mercredi, puis celle d'ADP jeudi.



Les indice ISM du secteur manufacturier (mardi) et des services (jeudi) donneront par ailleurs un aperçu de l'activité économique aux Etats-Unis.



En Europe, les investisseurs surveilleront surtout les chiffres de l'inflation en août dans la zone euro, qui paraîtront demain.



En attendant, le rendement des Bunds s'est figé ce lundi vers 2,7500% (+1Pt de base), celui de nos OAT vers 3,54% (+1Pt également, soit 79Pts de base de 'spread') et plus au Sud, les BTP italiens ont fini à 3,6400% (+2,5Pts de base et le 'spread' avec nos OAT remonté à 10Pts de base).

Notons que le '30 ans' français continue de battre ses records à 4,4520% (+2,5Pts), au-delà des 4,441% du 27 août).



Outre-Manche, les 'Gilts' se retendent de +3,3Ps vers 4,476%, le '30 ans' UK culmine vers 5,6400%, record absolu : la crise continue...





