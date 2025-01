Taux: retournement haussier sur T-Bonds, par sur Bund et OAT information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 18:08









(CercleFinance.com) - La journée avait débuté avec la hausse sans surprise du taux directeur de la Bank of Japan de 0,25 vers 0,50%, alors que l'inflation a atteint +3% en décembre au japon.

Les marchés obligataires US, eux, se sont retournés à la hausse dans l'après-midi suite à des chiffres décevants (PMI de 'S&P-Global' et U-Mich) avec des rendement qui se détendent sur les T-Bonds à '10 ans' de 4,66% vers 4,6130% (-2,5Pts) et sur le '30 ans' de 4,8700% à 4,857%



La croissance ralentit nettement dans le secteur privé américain en janvier (-3Pts), à en croire S&P Global dont l'indice PMI composite ressort à 52,4 en estimation 'flash' contre 55,4 en données définitives pour le mois de décembre.

Ce ralentissement se centre sur l'économie des services, dont la production connait la plus faible progression depuis avril dernier, alors que la production manufacturière renoue marginalement avec la croissance après cinq mois de déclin.

Seconde déception, la baisse de la confiance du consommateur américain vers 71,1 en version finale, contre 74 en décembre, alors qu'il s'était établi à 73,2 en première estimation et que les économistes l'attendaient à 73.



Joanne Hsu, l'auteure du rapport, explique cette première baisse de l'indice en l'espace de six mois par la détérioration de la propension des ménages à acheter des biens durables et par la perspective d'une remontée du chômage.



Par ailleurs, les anticipations d'inflation à un an sont remontées en parallèle de 2,8% à 3,3%, repassant au-dessus de l'intervalle compris entre 2,3% et 3% au sein duquel elles évoluaient au cours des deux années ayant précédé la pandémie.

Selon l'UMich, environ 47% des participants à l'enquête déclarent s'attendre à ce que le taux de chômage augmente au cours de l'année à venir, un chiffre au plus haut depuis la récession liée à l'épidémie de Covid.



Enfin, les ventes de maisons existantes aux Etats-Unis se sont accrues de 2,2% en décembre 2024 par rapport au mois précédent, pour s'établir à un taux annuel désaisonnalisé de 4,24 millions, selon la Fédération nationale des agents immobiliers (NAR).

'Les consommateurs comprennent clairement les avantages à long terme de l'accession à la propriété. Les gains d'emplois et de salaires, ainsi que l'augmentation des stocks, ont un impact positif sur le marché', selon Lawrence Yun, économiste en chef de la NAR.

Le prix de vente médian des maisons existantes a augmenté de 6% par rapport à décembre 2023 pour atteindre 404.400 dollars, et le stock des logements existants invendus s'est établi à 1,15 million, représentant 3,3 mois de stocks au rythme d'écoulement actuel.



Il y avait également des chiffres en Europe et ils ont plus positifs : l'indice préliminaire PMI HOCB mesurant l'activité dans le secteur privé en France ressort en légère hausse au-delà de 48,3 mais il reste nettement en deçà des 50.

Et l'activité demeure languissante au sein de la zone euro: l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est légèrement redressé à 50,2 en janvier, signalant ainsi la première hausse de l'activité économique de la région depuis août 2024.

'L'amélioration de la conjoncture dans l'ensemble de la zone s'est largement appuyée sur les performances de l'Allemagne, laquelle a vu son activité globale repartir à la hausse', souligne Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.

Le secteur privé britannique a lui aussi très légèrement réaccéléré en janvier en dépit du récent réveil de l'inflation : l'indice PMI composite du Royaume-Uni a ainsi augmenté à 50,9 ce mois-ci, contre 50,4 le mois précédent (le 'Gilts' rajoutent +5Pts à 4,683%, soit +3Pts en hebdo).



'Ces chiffres confirment ce que nous savons déjà, à savoir que l'économie de la zone euro stagne, que le Royaume-Uni est enlisé dans la stagflation et que l'économie américaine continue de surpasser largement ses homologues', souligne Michael Brown, stratège de marchés chez Pepperstone.



L'analyste fait toutefois remarquer que de nombreux facteurs d'incertitudes demeurent, principalement liés à l'évolution de la politique commerciale américaine, ce qui pourrait faire dérailler le redressement boursier en cours.



La tendance reste lourde en Europe avec des Bunds à 2,543% (+3Pts) et des OAT à 3,304% (+1Pt)... à noter que le 'spread' OAT/Bund se contracte à 76,5Pts de base.





