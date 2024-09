Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: nette détente, l'emploi faiblit aux US, Bostic rassure information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 18:46









(CercleFinance.com) - Les marchés de taux saluent les propos de Raphael Bostic, le président de la Fed d'Atlanta : il dénonce le risque de laisser les taux sur des 'niveaux restrictifs trop longtemps', ce qui pourrait faire courir des risques et affecter trop durement l'emploi'.



Ceci s'ajoute à la vague d'aversion au risque qui touche les actions depuis 48H qui déclenche une embellie du marché obligataire après dix jours de dégradation.

Conséquence, le rendement des Treasuries américains à dix ans se détend spectaculairement, de -6Pts en direction de 3,785%, le '2 ans' de -5,5Pts vers 3,791%.



Les chiffres US du jour ont été contrastés aux Etats Unis, avec un fort rebond (+5Pts) des commandes à l'industrie, contre -3,3% en juillet.



Mais c'est contrebalancé par la publication rapport mensuels 'JOLTS' : les offres d'emploi 'ouvertes' aux États-Unis ont reculé de -3,3% à 7,67 millions en juillet, contre 7,91 millions en juin, soit le niveau le plus bas depuis janvier 2021, et loin du consensus de 8,09 millions.

Depuis le pic de mars 2022, les offres d'emploi ont diminué de plus de -4,5 millions, soit -38%.

Le déficit commercial US de juillet qui fait un bond de +8% vers -78,8Mds$ suite à une baisse des exportations.

Ceci va alimenter les inquiétudes liées à la conjoncture américaine : les anticipations d'un prochain assouplissement monétaire de la Fed de -50Pts dès ce 19 septembre vient de rebondir à 40%.



Les paramètres économiques semblent plus rassurantes en Europe si l'on se fie à plusieurs statistiques d'activité (Eurozone et France): l'indice PMI 'composite' HCOB de l'activité globale dans la zone euro signale une réaccélération de la croissance du secteur privé en août (de 50,2 à 51), le rythme de l'expansion demeurant toutefois très modéré, tandis que le PMI manufacturier se dégrade une fois de plus.



Dans l'Hexagone, l'indice HCOB PMI composite a gagné quatre points en août à 53,1, atteignant ainsi un sommet de 27 mois et signalant, pour la première fois depuis avril dernier, une croissance de l'activité globale dans le secteur privé français.

C'est intégralement lié à la hausse de +5Pts (à 55) du PMI des 'services' au mois d'août, en rapport avec le coup de booster des jeux olympiques.



Les marchés obligataires redeviennent très confiants ce soir, et notamment les Bunds allemands - référence des taux d'emprunt dans la région: ils effacent -6Pts et reviennent à 2,215%, nos OAT se détendent de -6,7Pts vers 2,928%, les BTP italiens de -9Pts à 3,58%, les 'Bonos' de -6,7Pts à 3,026%.



Détente beaucoup plus modeste sur les 'Gilts' UK avec -4Pts à 3,963%.





