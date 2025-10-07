 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
48 081,06
+0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Taux longs aux Etats-Unis : vers une nouvelle «référence» qui pèse sur le monde
information fournie par Le Cercle des économistes 07/10/2025 à 07:20

Valérie Mignon
Valérie Mignon

Valérie Mignon

Université Paris Nanterre, EconomiX-CNRS et CEPII

Professeur de sciences économiques

https://www.parisnanterre.fr/portail-institutionne
Voir tous ses articles

Le siège de la Fed, à Washington. (Crédit : Adobe Stock)

Le siège de la Fed, à Washington. (Crédit : Adobe Stock)

Alors qu'il y a encore quelques années, au plus fort de la crise Covid, le rendement des obligations à dix ans du Trésor américain évoluait sous la barre de 1%, il se stabilise aujourd'hui autour de 4,2%. Comment expliquer ces valeurs élevées des taux longs outre-Atlantique et quelles en sont les conséquences sur l'économie mondiale ?

Tout d'abord, si la Réserve fédérale (la «Fed») a récemment enclenché une légère baisse de son taux directeur de 0,25 point, son Président Jerome Powell a clairement indiqué qu'il s'agissait d'un ajustement prudent et non d'un cycle de détente rapide. De son côté, Stephen Miran, membre du Conseil des gouverneurs de la Fed depuis septembre, a plusieurs fois appelé à des baisses rapides et massives des taux, en accord avec les desiderata de Trump. Ces divergences internes nourrissent une volatilité contenue sur les taux longs, pris entre des anticipations de baisse graduelle et le spectre d'une inflation persistante.

Ainsi, l'inflation, si elle a nettement diminué depuis 2022, reste supérieure à la cible de 2%. Plusieurs facteurs structurels maintiennent une pression sur les prix : la transition énergétique et les chocs sur les prix de l'énergie, la relocalisation des chaînes de valeur ou encore les tensions géopolitiques. À ces déterminants viennent se greffer les hausses de droits de douane décidées par Trump. En renchérissant les importations, ces mesures protectionnistes alimentent une inflation « importée », compliquant d'autant la tâche de la Fed.

Le marché du travail envoie aussi des signaux ambigus. Si le chômage reste autour de 4%, la dynamique ralentit : les créations de postes se tassent, la participation stagne et les hausses de salaires s'essoufflent. Ce mélange de robustesse apparente et de fragilité sous-jacente complexifie l'arbitrage de la Fed entre accompagner le ralentissement ou maintenir une ligne dure face à l'inflation. À cette incertitude sur l'emploi s'ajoute le poids de la dette fédérale. Les États-Unis doivent en effet financer une dette publique massive, représentant plus de 120% du PIB et un déficit supérieur à 6%. Le Trésor est alors conduit à émettre d'importants volumes d'obligations, poussant à la hausse les taux longs afin d'attirer les investisseurs.

Recomposition des attentes des investisseurs

Au total, le niveau élevé des taux longs américains reflète une recomposition profonde des attentes des investisseurs vis-à-vis de la Fed, de l'inflation, du marché du travail et de la soutenabilité budgétaire du pays. Mais cela s'accompagne de conséquences majeures sur l'économie mondiale. D'abord, des taux longs élevés renforcent l'attractivité du dollar. Les rendements importants des obligations états-uniennes attirent les capitaux, soutenant le billet vert et fragilisant les pays émergents qui empruntent en dollars – leur dette devenant plus coûteuse à rembourser. Ensuite, le renchérissement du financement international se diffuse. Les autres pays doivent ainsi s'ajuster à cette réalité pour rester attractifs en termes d'afflux de capitaux, même si l'on observe une plus forte volatilité des spreads souverains vis-à-vis des États-Unis.

Il en est de même du côté des entreprises qui voient le coût de leur dette augmenter, ce qui peut retarder certains projets d'investissement, notamment dans des secteurs intensifs en capital comme la technologie ou les infrastructures. Enfin, les flux d'épargne évoluent. Avec des obligations sûres et rémunératrices, les investisseurs sont tentés de réduire leurs positions en actifs risqués comme les actions, l'immobilier ou les obligations privées. Les marchés financiers deviennent en conséquence plus volatils et les conditions de crédit se resserrent.

En résumé, la stabilisation des taux longs états-uniens autour de 4,2% reflète probablement une «nouvelle référence» : un coût du capital durablement plus élevé, auquel États et entreprises doivent s'adapter. Cela implique des projets d'investissement plus sélectifs pour les entreprises, des arbitrages plus serrés pour les États et une vulnérabilité accrue des pays émergents face à la force du dollar.

Défense
Le Cercle des économistes
Le Cercle des économistes a été créé en 1992 avec pour objectif ambitieux de nourrir le débat économique. Grâce à la diversité des opinions de ses 30 membres, tous universitaires assurant ou ayant assuré des fonctions publiques ou privées, le Cercle des économistes est aujourd'hui un acteur reconnu du monde économique. Le succès de l'initiative repose sur une conviction commune : l'importance d'un débat ouvert, attentif aux faits et à la rigueur des analyses. Retrouvez tous les rendez-vous du Cercle des économistes sur leur site. Le présent article est rédigé par Le Cercle des économistes pour Boursorama. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article.

8 commentaires

  • 06 octobre 13:12

    On est mal barrés si c'est ça, l'élite des économistes français.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • SEB SA : Baissier mais survendu
    SEB SA : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 07.10.2025 07:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Les indicateurs stochastiques ne donnent pas de signaux ... Lire la suite

  • Olivier Faure (D) premier secrétaire du Parti Socialiste et le journaliste Gilles Bouleau, devant une image du Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, au 20h de TF1, à Boulogne-Billancourt, le 6 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Lecornu entame 48 heures de négociations aux airs de "mission impossible"
    information fournie par AFP 07.10.2025 07:20 

    Sébastien Lecornu entame mardi "d'ultimes négociations", à la demande d'un Emmanuel Macron toujours plus sous pression, pour "définir une plateforme d'action et de stabilité". Une gageure pour le Premier ministre démissionnaire qui devra d'ici mercredi ressouder ... Lire la suite

  • SES : Le mouvement reste haussier
    SES : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 07.10.2025 07:14 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 07.10.2025 06:00 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * VALNEVA ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank