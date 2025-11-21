Elastic NV dégringole après que les courtiers ont réduit leurs objectifs de cours

21 novembre - ** Les actions cotées aux États-Unis de la société d'analyse de données Elastic NV ESTC.K 3E1.F chutent de 10,9 % à 73,14 $ en pré-marché après qu'au moins 10 courtiers ont réduit leurs objectifs de cours.

** La Banque Scotia estime que "bien qu'Elastic soit présent à la fête de l'IA, nous n'avons pas trouvé de cas où Elastic mène la danse en tant que bénéficiaire de dépenses démesurées."

** La société de courtage ajoute qu'elle considère l'acquisition de Chronosphere par Palo Alto PANW.O comme légèrement négative pour l'entreprise.

** Wells Fargo estime que la GenAI est utile à l'activité principale de recherche, mais que les vents favorables doivent s'étendre à l'ensemble de la plateforme pour être significatifs.

** Jefferies note que si l'opportunité de monétisation de la GenAI pourrait stimuler la croissance de l'entreprise, celle-ci est encore en train de rattraper ses concurrents.

** Le chiffre d'affaires et le bénéfice par action ajusté de ESTC au 2ème trimestre ont battu les estimations des analystes jeudi, selon les données de LSEG.

** ESTC en baisse de 17,2% depuis le début de l'année.