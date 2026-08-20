Taux : les tensions géopolitiques éclipsent les annonces de Scott Bessent

L'intervention du Trésor visant à soulager la pression sur les taux longs en émettant plus de T-Bills à maturité courte constitue-t-elle un coup d'épée dans l'eau ? Moins de 24H après l'annonce et une réaction "positive" vigoureuse se traduisant par -8Pts de rendement sur le "30 ans", la situation se tend de nouveau avec 5,9Pts sur le "30 ans" à 5,254% et 6Pts sur le "10 ans" à 4,0705% (et même 4,712% vers 17H30), le "2 ans" rajoute également 2Pts à 4,1990%, ce qui est un peu inquiétant.

Les émissions en Euro qui n'avaient pas profité de la "manoeuvre" du Trésor US la veille continuent de se dégrader avec 0,7Pt sur nos OAT à 4,124%, 0,5Pt sur le Bund à 3,261% et 1,4Pt sur le BTP italiens à 4,09% (l'écart avec nos OAT se resserre).

La pire performance revient aux "Gilts britanniques avec 3Pts à 5,0780%, soit un niveau qui se situe clairement dans la zone rouge.

La tension sur l'obligataire s'alimente de la promesse de Trump d'isoler l'Iran comme jamais aucun pays n l'a jamais été et d'infliger des pénalités d'une sévérité jamais vue aux pays qui apportent un soutien à l'Iran sous une forme ou une autre... sans préciser quels critères permettent de qualifier de tels "soutien" et quels pays seraient incriminés.

Ce qui est certain, c'est que des "sanctions terribles" visant la Chine ou d'autres membre des BRICS entraineront des mesures de rétorsion qui compliqueront le commerce mondial, entraineront des pénuries et cela fera grimper les prix.

Or l'absence de solution au conflit Iran/USA et la volonté d'escalader la crise repoussent tout horizon de réouverture du détroit d'Ormuz, l'Iran se réservant la possibilité de faire s'effondrer le trafic maritime via Bab El Mandeb, coupant le lien entre l'Asie, le canal de Suez et l'Europe.

Le prix du baril continue de s'envoler : le "WTIO" flambe de 5% vers 88 USD, le "Brent" grimpe de 2,7% vers 94 USD.

Ce contexte géopolitique ne peut que stresser les marchés obligataires.

Scott Bessent -le secrétaire au Trésor des États-Unis- tente de rassurer : il annonce sur CNBC l'augmentation du volume des rachats d'obligations du Trésor à maturité longue "cela pourrait dépasser les 4 milliards de dollars par émission".

Sans grand succès vu l'absence de "coup de chapeau" sur les T-Bonds cet après-midi.

Les chiffres US du jour n'aident pas non plus : l'indice composite des indicateurs avancés (LEI) du Conference Board pour les États-Unis a rebondi de 0,2% en juillet 2026, à 99,5, alors que les économistes n'attendaient en moyenne qu'une hausse de l'ordre de 0,1% (après -0,1% le, mois précédent).

En conséquence, le taux de croissance sur six mois de l'indice avancé (LEI) est repassé en territoire positif, affichant une hausse de 0,2% entre janvier et juillet 2026, et marquant un net revirement par rapport à la contraction de 1,3% enregistrée au cours des six mois précédents.

Par ailleurs, l'indice Philly Fed surprend : attendu en repli, il se redresse et atteint ainsi son niveau le plus élevé depuis avril 2021.

Près de 57% des entreprises ont signalé une augmentation de leur activité, tandis que 10% ont signalé des baisses et que 29% ont déclaré ne pas avoir enregistré de changement d'activité.

Plus précisément, les indices des nouvelles commandes et des livraisons ont baissé, mais sont restés élevés, tandis que celui de l'emploi a augmenté, continuant de suggérer une hausse globale de l'emploi en août.

Les deux indices des prix ont baissé ce mois-ci, mais sont restés élevés... et appartiennent déjà au passé vu le rebond du baril.