TAUX-Les rendements poursuivent leur remontée, le "spread" France-Allemagne avoisine les 100 pdb

Les rendements de la dette souveraine poursuivent mardi leur flambée à l'échelle mondiale, atteignant des pics d'environ deux décennies, y compris en France où la perspective de discussions budgétaires difficiles vient s'ajouter aux craintes inflationnistes globales.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR prend 5,5 points de base à pour s'établir à 5,0163%, se maintenant ainsi au-dessus de la barre symbolique des 5% atteinte lundi.

Ce rendement, qui sert de référence pour la quasi-totalité des autres actifs sur les marchés financiers, a atteint son plus haut niveau depuis mi-2007 plut tôt en séance, à 5,0328%.

Dans la zone euro, le rendement de l'obligation allemande équivalente DE10YT=RR ressort à 3,53%, proche de son plus haut niveau depuis 2009, tandis que celui de l'OAT française

FR10YT=RR oscille autour d'un pic de 18 ans.

Le "spread", ou écart de rendement entre ces deux obligations, s'est quant à lui amplifié à 98,15 points de base (pdb), une première depuis 2012, alors que le marché subissait encore les conséquences de la crise financière mondiale.

Cet écart permet de mesurer la prime exigée par les investisseurs pour détenir la dette française par rapport à celle de Berlin, et témoigne de l'inquiétude que suscite la situation financière de la deuxième économie de la zone euro, qui enchaîne les crises politiques et les débats budgétaires tendus sur fond d'un lourd endettement public.

"Il y a un peu plus de hausse des taux sur la dette française que sur la dette allemande... Mais ce que je constate aussi, c'est qu'il y a de la demande pour les titres français", a souligné mardi le gouverneur de la Banque de France (BdF), Emmanuel Moulin, lors d'un micro tendu à l'issue de la réunion du Haut Conseil de stabilité financière.

"Nous constatons une hausse généralisée des taux d'intérêt à long terme. C'est un phénomène mondial qui touche tous les pays développés, des États-Unis au Japon, à l'Allemagne, et évidemment, à la France", a-t-il précisé, ajoutant que les États devraient prendre les mesures nécessaires pour "crédibiliser une trajectoire de réduction de leur déficits".

Les anticipations d'inflation dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient ont accentué ces derniers mois la hausse des rendements obligataires, qui subissaient déjà la pression de l'augmentation des émissions de dette par les États et les entreprises.

La Réserve fédérale américaine (Fed) devrait relever ses taux d'intérêt mercredi et la Banque centrale européenne (BCE) a nettement durci le ton la semaine dernière en annonçant sa deuxième hausse des coûts d'emprunt depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Le marché obligataire occupe également les investisseurs outre-Manche. Selon le Telegraph, la Banque d'Angleterre (BoE) va cesser de vendre des obligations d'État à 20 et 30 ans dans le cadre d'un projet de réorganisation de ses ventes de dette, une décision qui devrait être annoncée jeudi, parallèlement à celle sur les taux d'intérêt.

Les cours des Gilts à 20 et 30 ans ont atteint lundi leur plus bas niveau depuis 1998, alors que le Royaume-Uni doit également faire face à un débat budgétaire délicat dans les semaines à venir.

Les prix des obligations évoluent toujours dans le sens inverse de leur rendement.

Le Trésor américain a annoncé fin août son intention de doubler ses achats d'obligations à long terme, visant ainsi à freiner la hausse vertigineuse des rendements des titres, sans toutefois y parvenir réellement.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, comparaîtra mardi devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants, et ses déclarations seront suivies avec beaucoup d'intérêt dans ce climat électrique pour la dette souveraine.

(Reportage de Tom Westbrook ; Rédaction : Thomas Derpinghaus, version française Diana Mandia, édité par Sophie Louet)