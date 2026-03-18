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Taux : les gains de mardi s'évaporent avec un baril de Brent à 109 dollars
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 18:33

L'annonce de frappes israéliennes contre les installations gazières iraniennes offshore de la zone "South-Pars" (une première depuis le début du conflit il y a 20 jours) constitue une première et une escalade de plus qui fait flamber le prix du gaz et du pétrole (vers 109 dollars pour le Brent : le risque d'une riposte de Téhéran sur les installations qatariennes (qui exploitent la partie sud du gisement) pourrait priver le monde entier de 20% du gaz naturel liquéfié (GNL) disponible durant plusieurs trimestres, et provoquer ainsi des pénuries d'engrais et de composés chimiques indispensables à l'industrie.

Les marchés obligataires réagissent vivement, d'autant que les données d'inflation en provenance des Etats-Unis sont inquiétantes et que la FED devrait s'en faire l'écho lors de son communiqué final (ce soir à 19h, heure française).

De futures baisses de taux semblent compromises, sauf si Jerome Powell estime que les pressions seront "transitoires" (un pari risqué car elles ne le seront pas si plus aucun mètre cube de gaz ne sort du Golfe Persique).

En attendant sa conférence de presse, les T-Bonds 2035 se tendent vers 4,236% ( 3,5 points), le 30 ans prend 1,5 point à 4,865%, le 2 ans 4,7 points à 3,718%.

Coté statistiques, l'indice des prix à la production pour la demande finale aux Etats-Unis a augmenté de 0,7% en février par rapport au mois précédent, selon le Département du Travail, dont une hausse de 0,5% en données sous-jacentes.
Les prix progressent de 3,4% en rythme annuel en "global", et de 3,9% en donnée "Core" (hors carburant et alimentation, contre 3,7% attendu).

Toujours aux Etats-Unis, les commandes à l'industrie ont progressé de 0,1% conformément aux prévisions au mois de janvier. En décembre, elles s'étaient affaissées de 0,7%.

Enfin, les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 449,3 millions de barils lors de la semaine du 9 mars, signalant une hausse de 6,2 millions de barils par rapport à la semaine précédente... ce qui n'a plus guère d'importance dans un contexte de potentielle "libération" d'une partie du stock stratégique.

En Europe, le temps se gâte également sur les émissions en euro avec 4 points sur les Bunds vers 2,95%, 5 points sur nos OAT à 3,61% et 8 points sur les BTP à 3,74%.
Outre-Manche, les "Gilts" se dégradent de 4,2 points à 4,747%.

Pétrole et parapétrolier
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