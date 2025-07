Taux: les chiffres US provoquent une dégradation des T-Bonds information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 18:39









(CercleFinance.com) - Séance animée sur les marchés de taux en amont de la conférence de presse très attendue de Jerome Powell (communiqué à 20H, point presse à 20H30).

Le rendement des T-Bonds se retende aux Etats Unis après le PIB plus fort qu'attendu et le rapport 'ADP' également supérieur aux attentes : le T-Bond US à 10 ans prend +2,7Pts autour de 4,362%, le '30 ans' +3,2Pts à 4,900%, et même le '2 ans' se dégrade de +2,5Pts vers 3,900%.



Si un statu quo de la FED est très largement anticipé ce soir, l'apparition de signes de dissension au sein du comité stratégique - notamment de la part de Christopher Waller (potentiel successeur de Powell) et Michelle Bowman - pourrait raviver les anticipations d'une baisse des taux dès le mois de septembre.



Les rendements se sont tendus à 14H30 avec la publication du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis : il s'est redressé de 3% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2025, selon la toute première estimation du Département du Commerce, après un tassement de 0,5% au premier trimestre.



Ce rebond de +3,5% de l'économie américaine, globalement plus fort qu'espéré (+2,3%) en moyenne par les économistes, est principalement attribuable à une rechute des importations et à une accélération de la consommation des ménages, en anticipation des hausses de prix en lien avec la hausse des droits de douane (+15% à +50%) infligés aux principaux partenaires économiques des USA.

Mais pour se rassurer, l'indice des prix PCE a augmenté de 2,1% au deuxième trimestre, après une hausse de 3,7% au premier. Si l'on exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, il s'est accru de 2,5%, contre 3,5% précédemment.

Mais c'est à partir de début que les droits de douane vont commencer à impacter fortement le prix des produits consommés par les américains.



Côté marché du travail, le secteur privé aux Etats-Unis a créé 104.000 emplois en juillet, un chiffre supérieur de +30.000 par rapport aux attentes, selon l'enquête mensuelle publiée mercredi par ADP, un spécialiste de l'externalisation de la gestion des ressources humaines.



A titre de comparaison, les économistes anticipaient en moyenne 75.000 créations d'emploi dans le privé le mois dernier.

Le chiffre du mois de juin a été légèrement révisé à la hausse, pour faire finalement apparaître 23.000 destructions de postes au lieu des 33.000 initialement annoncées.



En Europe, le PIB corrigé des variations saisonnières a fortement ralenti au 2ème trimestre, à +0,1% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat.

Ces chiffres sont très éloignés du taux de croissance en début de l'année, puisqu'au premier trimestre 2025, le PIB avait augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,5% dans l'UE.

Par rapport au même trimestre en 2024, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 1,4% dans la zone euro et de 1,5% dans l'UE au deuxième trimestre 2025, après +1,5% et +1,6% respectivement au trimestre précédent.

Dans le détail, le PIB français atteint +0,3% au T2 tandis que le PIB allemand a reculé de 0,1% au deuxième trimestre 2025 en rythme séquentiel, après une hausse de 0,3 % (révisée à +0,4 %) au premier trimestre, selon Destatis.



Malgré la faiblesse de la croissance en Europe, le Bund prend +1,2Pts à 2,700% ainsi que l'OAT française à 3,360%.

Les 'Gilts' UK se détendent légèrement de, 4,63% vers 4,600%: la bank of England pourrait ralentir le rythme de ses reventes de bons du Trésor.





