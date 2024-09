Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : les '5 ans' français passe derrière le '5 ans' grec ! information fournie par Cercle Finance • 26/09/2024 à 19:31









(CercleFinance.com) - Les marchés obligataires ont évolué en ordre dispersé, avec des écarts contrastés de part et d'autre de l'Atlantique.



Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans se tend de +2Pts pour repasser au-dessus de 3,800%, celui du '2 ans' grimpe de +5,5Pts à 3,608%, ce qui montre selon certains observateurs que les opérateurs craignent que la Fed ait frappé 'trop vite et trop fort'.

Une tension des taux courts peut-être inspirée par la hausse de +3% du PIB des Etats-Unis au deuxième trimestre 2024, selon la troisième estimation (définitive) du Département du Commerce, conformément à ce qu'il avait indiqué en deuxième lecture il y a un mois.



Cette croissance, en forte accélération par rapport à celle de 1,6% observée au trimestre précédent, est principalement attribuable à la hausse des dépenses de consommation, des investissements dans les stocks privés et des investissements des entreprises.



Par ailleurs, l'indice d'inflation des prix PCE a été confirmé à +2,5% en données brutes et à +2,8% hors prix de l'alimentation et de l'énergie, des niveaux en baisses sensibles par rapport à ceux observés le trimestre précédent.

Contre toute attente, le nombre des inscriptions au chômage a diminué de -4.000 (à 218.000) la semaine passée aux Etats-Unis, laissant entendre que le marché ne ralentit pas aussi vite que prévu (les économistes attendaient une hausse, autour de 225.000).



Les commandes de biens durables aux Etats-Unis ont de leur côté stagné en août, selon le Département du Commerce, donc aucun impact sur les T-Bonds.



Jerome Powell, s'exprimait cet après-midi des conditions économiques à l'occasion d'une conférence organisée par la Réserve fédérale de New York: il s'est attaché à ne rien dévoiler que Wall Street ne savait déjà.



Petite embellie sur les taux en Europe : le Bund allemand '2034' se détend légèrement (-0,8Pt) autour de 2,166%.

Nos OAT stagnent vers 2,97%, autrement dit 3Pts de plus que le '10 ans' espagnol avec des 'Bonos' à 2,946%.

Les BTP italiens effacent également -3Pts à 3,4800%... et la surprise du jour, c'est le '5 ans' grec qui affiche désormais un rendement inférieur de -11Pts au '5 ans' français (2,521%)... pour la première fois de l'histoire.



Les 'Gilts' britanniques se dégradent de +2,5Pts vers 4,0550%.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.