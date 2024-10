Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : le 'risk-off' se dissipe, prudence à 48H du 'NFP' US information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 19:21









(CercleFinance.com) - Le 'pic de stress' du début de soirée de mardi est passé : l'escalade redoutée (embrasement généralisé) n'a pas eu lieu.

La vague de 'risk-off' se calme et cela se traduit par une remontée des rendement sur l'ensemble des marchés obligataires: aux US, les T-Bonds se retendent de +5,6Pts vers 3,800%, le '2 ans' de seulement +1,6Pt à 3,6370%.



L'actualité reste marquée par la persistance de tensions géopolitiques et les dernières 'rumeurs' font état de possibles frappes contre les complexes nucléaires iraniens... ce qui embraserait pour de bon le Proche-Orient, mais les marchés refusent manifestement d'y croire, espérons qu'ils aient raison.



'Une escalade majeure du côté de l'Iran risquerait d'entraîner les Etats-Unis dans la guerre, ce que Téhéran préférerait éviter', rappelle James Reilly.

Et l'attaque de l'Iran ne laisserait pas Moscou ou Pékin sans réaction : l'entourage de Xi-Jinping ne cesse d'avertir que 'le droit international et l'intégrité territoriale de tous les pays doit être respecté'.



Ces considérations éclipsent au moins partiellement l'intérêt pour les 'chiffres du jour' avec un 'hors d'oeuvre' à 48H du 'NFP' : les chiffres de l'emploi attendus vendredi sont précédés de 48H par l'enquête ADP.

Elle constitue une petite surprise qui a pu inquiéter les marchés obligataires US.

Le secteur privé aux Etats-Unis a créé 143.000 emplois en septembre, un chiffre supérieur aux attentes puisque les économistes s'attendaient en moyenne à 125.000 créations d'emplois le mois passé aux Etats-Unis.

Le nombre de créations d'emplois du mois d'août a par ailleurs été légèrement révisé en hausse à 103.000 au lieu de 99.000 initialement annoncé.

Le consensus entre les partisans de -0,5 et -0,25% de baisse début novembre était équilibré en début de semaine bascule à 40/60 et un 'NFP' robuste ferait définitivement pencher la balance vers 1/4 de point.



Sur le marché obligataire européen, en l'absence de 'stats', les Bunds affichent +6Pts à 2,103%, nos OAT +5 à 2,881% et les Bonos espagnols repassent au-dessus des OAT avec +6 à 2,898%.



Afin de rassurer les créanciers de la France, Michel Barnier a annoncé un plan de 60MdsE pour rétablir nos finances, dont 40MdsE d'économies et 20MdsE de hausse des recettes fiscales.

La revalorisation des retraites pourrait être différées de 6 mois, ce qui économiserait environ 3MdsE.

Enfin, les 'Gilts' britanniques se tendent de +13,5Pts à 4,078%, subissant la pire performance du jour.









