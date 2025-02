Taux : le repli de Wall Street dope les T-Bonds, peu les OAT information fournie par Cercle Finance • 25/02/2025 à 17:56









(CercleFinance.com) - Une vague de 'risk-off' se matérialise à Wall Street après un chiffre de la 'confiance' en berne aux Etats Unis (-1% pour le S&P500 et -1,8% pour le Nasdaq qui rechute sous 19.000Pts).

La volatilité s'exacerbe (+9%) et le VIX refranchit les 20,70, une zone 'd'inconfort' pour les marchés.



Cette séance se solde par une nette détentes des taux longs avec -9Pts sur les T-Bonds vers 4,300%, le '30 ans' affiche -8,5Pt vers 4,565%.



Ce mouvement s'explique par les chiffres US du jour, et les mauvaise nouvelles s'enchaînent : après les indices d'activité (PMI), le baromètre de confiance 'U-Mich' en net repli lundi, voici une confirmation d'une inflexion 'psychologique' post-électorale négative.

La confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est effondrée de -7Pts vers 98,3 au mois de février, selon l'enquête mensuelle du Conference Board publiée mardi (alors que le consensus l'attendait peu changé à 103).



La composante du jugement des consommateurs sur leur situation actuelle - très liée à leur appréciation du marché du travail - s'est repliée de 3,4 points à 136,5, tandis que celle de leurs anticipations a chuté de 9,3 points à 72,9.



Le ConfBoard fait remarquer qu'il s'agit de la première fois depuis juin 2024 que ce dernier repasse sous le seuil des 80 points, un niveau généralement annonciateur d'une prochaine entrée en récession selon l'association professionnelle.



La crise immobilière n'est pas en voie de se résoudre : le prix moyen des maisons aux Etats-Unis a poursuivi sa hausse au mois de décembre, grâce à des progressions sensibles à New York, Chicago et Boston, montre l'enquête mensuelle S&P CoreLogic Case-Shiller publiée ce mardi.



L'indice composite - calculé à partir des données récoltées dans les dix premières agglomérations américaines - a enregistré une progression de 5,1% après une hausse de 5% en novembre.

La hausse a été la plus marquée à New York, où les prix ont grimpé de 7,2% d'une année sur l'autre, suivi par Chicago et Boston avec des progressions respectives de 6,6% et 6,3%.



Du côté de l'obligataire dans l'Eurozone, le 'risk-off' s'avère beaucoup moins évident : les Bunds allemands à 10 ans se détendent modestement, à 2,455% (-1,5Pt de base) tandis que l'OAT de même échéance efface -2,2Pts à 3,198%, soit un spread qui se contracte à 74 pb.



Malgré la détente des taux, l'Or consolide (-1,6%) sous ses sommets testés la veille, avec une once à 2.900$ (contre 2.952$ ce matin).





