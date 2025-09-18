TAUX-Le rendement de la dette italienne à 10 ans au même niveau que celui de l'OAT pour la première fois

(Bien lire Bayrou au §1)

Le rendement de l'obligation d'État italienne à 10 ans IT10YT=RR s'établit jeudi au même niveau que son équivalent français FR10YT=RR pour la première fois, reflétant la prudence des investisseurs à l'égard de la France après la chute du gouvernement de François Bayrou en début du mois, contrairement à une confiance accrue envers l'Italie.

Le spread, ou l'écart entre les rendements des deux obligations, s'est réduit à zéro pour la première fois, montrent les données LSEG.

Il était d'environ 50 points de base en avril et avait même atteint 200 points de base pendant la crise sanitaire liée au COVID-19 en 2020.

Cela marque un tournant dans le sentiment des investisseurs à l'égard de la France, traditionnellement considérée comme l'un des emprunteurs les plus sûrs de la zone euro, et de l'Italie, dont les problèmes budgétaires ont sérieusement menacé la stabilité de la zone euro lorsque la crise de la dette souveraine a éclaté en 2012.

Le rendement de l'OAT à dix ans recule d'environ 1 point de base à 3,4755%, tandis que celui de son homologue italienne évolue à 3,4755% vers 06h51 GMT.

Les rendements de l'OAT à 10 ans n'ont cessé de grimper depuis des mois, les inquiétudes concernant la santé financière de la France et la morosité de l'économie ayant entamé l'appétit des investisseurs pour la dette de la deuxième économie de la zone euro.

Fitch a abaissé vendredi la note de crédit à long terme de la France à A+, contre AA- précédemment, l'agence de notation soulignant que l'augmentation de la dette publique limite la capacité du pays à réagir à de nouveaux chocs sans aggraver la situation des finances publiques.

Cette décision a eu lieu quelques jours après le renversement du gouvernement de François Bayrou par les députés, précisément sur la question de l'endettement de la France, qui représentait plus de 113% du PIB l'an dernier.

L'Italie pourrait en revanche voir sa note de crédit relevée vendredi par la même agence de notation, reflétant ainsi la stabilité politique du pays et l'amélioration de ses finances publiques.

(Reportage Joice Alves et Stefano Rebaudo ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin)