Taux : le mois de juin commence mal avec la rupture Iran/USA

Les marchés obligataires accusent le coup du rebond de 5% du baril et les T-Bonds se retendent de 9 points sur le "10 ans" à 3,631% et de 8,3 points à 5,015% sur le "30 ans", sans oublier 6,6 points sur le "2 ans" à 4,0800%.

Les taux se retendent, la quasi totalité des gains de la semaine précédente sur les marchés de taux sont effacés en quelques heures : le mois de juin avait mal commencé après l'échange de tirs entre Washington et Téhéran. L'Iran a notamment affirmé avoir visé une base militaire américaine en représailles aux attaques menées par les Etats-Unis sur son territoire. Les pertes se sont accélérées avec l'annonce par l'Iran de la rupture complète des négociations de paix ainsi que la fermeture du détroit d'Ormuz suite aux frappes israéliennes sur le Liban (Beyrouth-Sud, Tyr, prise de contrôle des deux rives de la rivière Litani), ce qui viole toutes les "lignes rouges" fixées par Téhéran.

De son côté, Donald Trump a déclaré que "Téhéran souhaitait toujours parvenir à un accord", tout en regrettant le manque de soutien d'une partie du camp démocrate ainsi que de certains républicains qu'il a qualifiés d'"antipatriotes".

L'agence Tasnim fait savoir qu'en plus de l'arrêt des échanges diplomatiques avec les Etats-Unis (concernant Israël), Téhéran envisageait de bloquer "complètement" le détroit d'Ormuz, une menace qui alimente les tensions sur les marchés de l'énergie.

L'étape suivante pourrait consister à bloquer Bab El Mandeb, un détroit qui donne accès à la mer Rouge et au canal de Suez par son allié Houthi du Yémen.

Dans ce contexte, les cours du pétrole reprennent leur ascension : le Brent de la mer du Nord progresse de près de 4,8%, vers 97 dollars, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) gagne plus de 5%, à 94 dollars.

Sur le front macroéconomique, l'indice ISM manufacturier américain du mois de mai est ressorti à 54 points, un niveau supérieur aux attentes du marché et qui marque son plus haut niveau depuis quatre ans.

Le prochain rendez-vous le plus attendu sera l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé publiée mercredi.

Les bons du Trésor en Europe calquent leur trajectoire sur les T-Bonds US avec 8,2 points sur les Bunds à 3,014%, 9,1 points sur nos OAT à 3,632%, 10,4 points sur les BTP italiens à 3,765%, sans oublier 10 points sur les "Gilts" UK à 4,91%.

Enfin, la dégradation de 2,3 points du "10 ans" japonais (à 2,678%) est restée limitée car la flambée du pétrole est survenue 10 heures plus tard.