Taux : la lourdeur domine, les taux US et nippons au zénith

La semaine avait démarré de façon assez anodine sur les bons du Trésor américains, quasi stables initialement, et qui ont commencé à se dégrader lentement au fil des heures, jusqu'à afficher les pires niveaux de l'année et même de presque 20 ans pour le "30 ans" US qui franchit les 5,2700% (son précédent record de vendredi) et part à l'assaut des 5,3000%.

Le "10 ans" qui semblait stabilisé depuis plusieurs jours sous 4,7000% rajoute 2Pts à 4,7200%, le "2 ans" fait de la résistance et parvient à préserver l'équilibre vers 4,1700%.

La lourdeur des T-Bonds s'avère contagieuse puisque le Bund se dégrade de 2,5Pts vers 3,225%, nos OAT décalent d'autant à 4,067% et les BTP italiens se tendent de 2,7Pts vers 4,0240%.

Outre-Manche, le rendement du e rendement des "gilts" à 10 ans ( 3Pts) repart à l'assaut des records, à 5,065%. les "gilts" à 30 ans fusent vers 5,82% (niveau de crise qui s'affirme comme le plus élevé depuis le pic historique du18 mai dernier).

Mais s'il a bien un marché obligataire qui est en crise, -et depuis des mois-, c'est celui des bons du Trésor japonais avec un "10 ans" qui bondit de 4,2Pts pour établir un nouveau record à 2,9200%, le "30 ans" grimpe de 2,2Pts à 4,0700% (pire score depuis le 6 juillet et à peu de distance des 4,155%, le record absolu du 19 mai dernier... et le "40 ans" culmine à 4,133%.

Manifestement, les détenteurs d'obligations nippones se préparent à une nouvelle hausse de taux par la BoJ : les pertes des fonds de retraite japonais prennent des proportions abyssales, leur capacité à conserver leurs lignes de T-Bonds US peut être sérieusement questionnée.

Parmi les autres facteurs pouvant peser sur les marchés de taux, il y a l'absence totale de perspectives de résolution du conflit entre les États-Unis et l'Iran, suite à cette déclaration de Trump ce weekend, lequel affirme que le détroit d'Ormuz sera un territoire américain une fois l'Iran vaincu -"et il l'est déjà"- aux dires du locataire de la Maison Blanche (un peu à l'image de Gibraltar qui est encadré par 2 territoires espagnols... sans oublier la présence britannique à Gibraltar).

Téhéran a menacé d'étendre le conflit (à Bab El Mandeb ?) si les Etats Unis persistent dans un tel projet : le baril de pétrole a pris 1,8% ce lundi, le "Brent" repasse au dessus des 90$, à 90,25$, le "WTI" 1,6% à 83,5 USD

Côté chiffres, cette séance de lundi a été ponctuée par la publication de l'indice "Empire State"" concernant l'activité manufacturière dans la région de New York : il a progressé de 5Pts vers 20,60 pour atteindre son niveau le plus élevé depuis plus de 4 ans.

Ce n'est pas un indice très "représentatif" (New York, c'est d'abord et avant tout les "services", et notamment financiers).

La Fed de New York qui compile l'Empire State précise que les nouvelles commandes et les expéditions ont enregistré de solides progressions tandis que les délais de livraison se sont nettement allongés du fait de "difficultés d'approvisionnement" qui ont continué de s'accentuer (ce sujet serait à creuser, ainsi que la hausse des coûts liée aux transports).

Du point de vue "macro", cette semaine s'annonce comme typique d'un creux de mois d'août, avec un agenda particulièrement dégarni et un seul rendez-vous attendu avec une certaine impatience programmé ce mercredi : les "minutes" de la FED (le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale).