Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux: la journée la plus volatile de 2024 pour le 10 ans US? information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 19:22









(CercleFinance.com) - Grande nervosité sur le '10 ans' US (un peu moins sur le '2 ans et le '30 ans') qui joue encore aux montagnes russes 4H après la publication du 'NFP'.

Selon le Département du Travail, l'économie américaine n'a généré que 142.000 emplois non agricoles au mois d'août, un nombre inférieur de 15% aux attentes du marché, avec un consensus de +165.000.



Le taux de chômage s'est en revanché tassé de 0,1 point à 4,2% le mois dernier, là où les économistes l'anticipaient stable à 4,3%.

La population active reste stable à 62,7%.



Le chiffre des créations d'emploi tend à renforcer l'impression de ralentissement de la croissance économique américaine, il pourrait par ailleurs inciter la Réserve fédérale à accélérer ses baisses de taux de 50Pts le 19 septembre prochain : c'est maintenant du 50/50 (la moitié tablant sur -25Pts).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans affiche une volatilité inhabituelle avec une véritable séquence 'portes de saloon' : il s'est d'abord détendu de -8Pts vers 3,652 avant de revenir sur les 3,732% comme la veille, puis s'est redétendu vers 3,645 (vers 17H) avant de remonter vers 3,7300% à 19H.

Le '2 ans a effacé -10Pts à 3,645% avant d'en reprendre +10 à 3,745% avant de rechuter vers 3,6300 puis de remonter à 3,6950%... et on n'est encore qu'à la mi-séance !

Il y cependant une sorte 'd'invariant' depuis 14H30 : la structure des taux est redevenue 'classique' (et non 'inversée') avec un '10 ans' affichant 5Pts de plus que le '2 ans', lequel efface -22Pts sur la semaine écoulée.





En Europe, les Bunds effacent -1Pts à 2,1990% et nos OAT effacent -3Pt à 2,878% (contre 2,845% au plus bas, soit près de -15Pts hebdo et les BTP italiens terminent inchangés à 3,568%.



L'Or a également évolué en dents de scie au gré des soubresauts du '10 ans' US: il a fusé à la hausse pour retracer son record à 2.530$, avant de retomber de -1,5% jusque vers 2.491$.







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.