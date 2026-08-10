Taux : la hausse du baril fait déjà oublier le 'NFP'

L'effet bénéfique des chiffres de l'emploi "modérés" de vendredi fait long feu : rendement sont déjà repartis nettement à la hausse en Europe, de façon plus mesurées aux Etats Unis (mais ils se rapprochent de sommets) alors que Donald Trump voit ses promesses d'accord et de réouverture d'Ormuz s'évanouir pour la 36ème fois depuis le 8 avril dernier (la fermeture ou la non praticabilité du détroit dure depuis 5 mois... et ça chauffe de plus en plus du côté de Bab El Mandeb et des installations pétrolières saoudiennes sur la Mer Rouge).

L'Iran a durci ses positions ce weekend, exigeant l'application de toutes les résolutions du 12 juin (traité d'Islamabad) puis "l'indemnisation intégrale" des dommages causés par la guerre déclenchée le 28 février et enfin l'arrêt de toute "provocation" américaine.

Les pourparlers ne sont peut-être pas totalement bloqués, mais ils ne sont pas prêts d'aboutir à la réouverture du détroit d'Ormuz, d'autant que Trump vient d'inventer le concept de "semi négociations" avec l'Iran.

Mais l'essentiel, une fois encore, est que les marchés ont cru aux propos de Trump, ce qui a occasionné ce scénario idéal d'une baisse des taux et d'une envolée du Nasdaq (très sensible aux variations du coût de l'argent) en fin de semaine dernière.

Une fois n'est pas coutume, la baisse (artificielle) des tensions a eu lieu à la veille du weekend, la désillusion en début de semaine.

Les OAT et les Bunds affichent 5Pts de rendement, à 3,985% et 3,18% respectivement, les BTP italiens rajoutent 6,5Pts de base à 3,9730% en réaction aux nouvelles tensions sur le marché pétrolier, le baril de WTI et de Brent s'adjugeaient 3% à respectivement 81,1 USD et 86,8 USD.

Outre-Atlantique, les T-Bonds se dégradent doucement avec 3,8Pts sur le "10 ans" à 3,694% et 2,5Pts sur le "30 ans" à 5,236%... et 3,3Pts sur le "2 ans" à 4,237%.

Enfin, le calme semble avoir régné outre-Manche avec des "Gilts" figés juste en dessous de la barre symbolique des 5,00% (à 4,996%).