Taux : la détente de l'entame de semaine s'évanouit ce soir information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 19:27









(CercleFinance.com) - L'entame de séance fut assez classique sur les marchés obligataires : la lourde chute des places européennes (après un plongeon de -4% de plusieurs places asiatiques) puis l'entame à -2% du Nasdaq provoquait une ruée sur les bons du Trésor (vague de 'risk-off', +12% sur le 'VIX' vers 24)... mais la vague d'aversion au risque s'est rapidement calmée.



Nos OAT qui effaçaient -5,5Pts (de 3,435% vers 3,38%) ont fait machine arrière et se dégradent ce soir de +1,6Pts vers 3.451%.



Idem pour les Bunds : -7,5Pts vers 2,733% vers 2,6600% finissent en hausse de +1Pt vers 2,744%.

A noter : le 'spread' OAT/BUND qui s'écarte à près de +72,5Pts).



Que s'est-il passé ? C'est assez difficile à analyser : le comportement de la bourse ne semble pas entre en ligne de compte et les 'chiffres du jour' ne nous éclairement pas non plus.

Les intervenants ont pris connaissance de la première estimation de l'inflation en Allemagne pour le mois de mars: bonne surprise, l'indice ressort à +2,5% contre +2,7% en février (2,6% attendu) : cela aurait dû contribuer à soutenir les Bunds.

La hausse de 0,8% des ventes de détail en Allemagne ne sont pas de nature à remettre en cause de futures baisses de taux.

L'inflation en Italie remonte à 2%... mais c'est justement l'objectif de la BCE.

Les investisseurs découvriront les indices PMI définitifs dans le secteur de l'industrie manufacturière demain puis dans le secteur tertiaire jeudi.



Les T-Bonds qui effaçaient -7,7Pts (vers 4,178%) ressortaient quasi inchangés vers 19H, à 4,245% (-1Pt symbolique).



Là encore, l'analyse est compliquée : Donald Trump a prévu de dévoiler mercredi toute une série de nouveaux droits de douane dits 'réciproques', dans ce qu'il présente comme un ' Jour de Libération ' pour les Etats-Unis.



Cela aura des conséquences inflationnistes... mais le risque de récession n'est-il pas le plus inquiétant pour les marchés ?

Et la lourde chute des indices boursiers plaide pour les placements 'sûrs', dans un contexte de 'visibilité' très réduite.



'L'incertitude de la politique économique américaine sous l'administration Trump a atteint des niveaux comparables à ceux observés pendant la pandémie', préviennent les équipes de de J.Safra Sarasin.



'Notre modèle montre qu'un choc exogène important d'incertitude politique pourrait réduire le PIB de près de 1% après un an', indique la banque privée suisse.

Ces éléments suffisent à laisser penser que les fluctuations erratiques des dernières semaines risquent bien de se répéter.



La semaine s'annonce par ailleurs chargée sur le plan économique avec en point d'orgue les chiffres de l'emploi de mars, qui seront peut-être déterminants pour l'évolution de la politique monétaire de la Fed.



Dans ce contexte, l'or joue a plein son rôle d'actif refuge et grimpe au-delà des 3.100$/Oz pour inscrire un nouveau zénith à 3.125$ l'once.





