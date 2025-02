Taux : l'embellie se poursuit, spread OAT/Bund -2Pts à 72Pts information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 18:22









(CercleFinance.com) - Les taux s'étaient bien détendus mardi aux US, très faiblement en Europe, aujourd'hui, c'est le scénario inverse avec -4Pts sur nos OAT vers 3,15% tandis que les T-Bonds stagnent vers 4,288% (-1Pt symbolique).



A l'agenda des indicateurs 'macro' figuraient les chiffres des ventes de logements neufs : elles ont chuté de 10,5% aux Etats-Unis en janvier, ce qui a eu pour effet de gonfler le stock de maisons et d'appartements à vendre.



Selon les relevés du Département du Commerce, les ventes de biens ont atteint 657.000 unités le mois dernier, contre 734.000 en décembre et 664.000 en janvier 2024, ce dernier chiffre faisant apparaître un repli de 1,1% d'une année sur l'autre.



A la fin du mois de janvier, le Département du Commerce dénombrait quelque 495.000 logements mis sur le marché, contre 488.000 fin décembre et 461.000 un an auparavant.

En dépit de la faiblesse apparente du marché de l'immobilier, le prix médian des logements neufs a continué d'augmenter pour s'établir à à 446.300 dollars, contre 415.000 le mois d'avant.

Le prix moyen, lui, s'est accru à 510.000 dollars contre 509.700 en décembre.: l'immobilier est de plu en plus intouchable pour une majorité d'américains.



Les statistiques décevantes des derniers jours parues aux Etats Unis ont renforcé la perspective d'une reprise des assouplissement de la FED dès la fin du 1er semestre.



D'après le baromètre FedWatch, les traders tablent désormais à une majorité de 53,7% sur une nouvelle baisse de taux en juin, contre 48,8% précédemment.



Les marchés obligataires européens rattrapent un peu leur retard : le rendement des Bunds allemands à 10 ans se détend modestement de -2Pts, à 2,43% tandis que l'OAT de même échéance efface -4Pts à 3,1500% : le 'spread' OAT/Bund retombe à 72Pts, c'est plutôt rassurant alors que la position de notre 1er Ministre demeure inconfortable.



Plus au sud, les BTP italiens effacent -1,3Pt vers 3,487% et outre-Manche, les Gilts cessent enfin de dévisser mais toujours pas d'embellie avec un rendement en hausse de +1,5Pt vers 4,556%.









Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.