Taux : l'embellie se confirme, inflation très 'sage' aux USA information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 18:12









(CercleFinance.com) - C'est une journée placée sous le signe de la détente des taux : les publications du jour (14H30 aux Etats Unis) ont renforcé la tendance à la décrue.

Le rendements des Treasuries à '10 ans' efface -4,5Pts, s'établissant autour de 4,3680%, le '30 ans' se détend de -4Pts vers 4,87%, le '2 ans' apparait le mieux disposé avec -4,3Pts vers 3,902% (soit -10Pts en 48H).



L'embellie s'est confirmée peu après 14h30 : les chiffres des prix à la production ('PPI') ont imité le 'CPI' (prix au détail en hausse de +0,1% à +2,6% annualisé).

Le Département du Travail (DoL) dévoile une augmentation de 0,1% en mai en données totales comme en donnée 'core' (excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux).

C'est comme si la hausse des 'tarifs' douaniers à l'encontre de la Chine n'avait pas existé, ce qui apparaît difficile à croire.

Le 'core PPI' (hors alimentation, énergie et services commerciaux) aurait même ralenti de -0,2 point à 2,7% en rythme annualisé.



Si les marchés semblent désormais moins préoccupés par le choc tarifaire et la persistance de l'inflation (apparemment sans grand impact), l'inquiétude grandit autour d'autres thématiques, comme la croissance mondiale ou la politique budgétaire.



'Des déficits élevés réduisent la marge de manoeuvre pour le soutien de l'économie en période difficile, ce qui accentue les risques économiques et renforce la dépendance à la politique monétaire des banques centrales', avertissaient récemment les équipes de Pimco.



Ce climat d'incertitude va probablement perdurer pendant l'été, avec la volatilité qui l'accompagne, sans compter d'éventuelles tensions sur les taux longs tant redoutées par les spécialistes.



En Europe, et sans publication particulières, la trajectoire des Bunds accompagne celle des T-Bonds, avec une nette détente à 2,4780% (-5,7pts), l'OAT à 3,1830% (-4,5Pts), le BTP italien -4,2Pts à 3,4200.



Le 'fait du jour', c'est à coup sûr le basculement du Dollar sous 1,1600 contre (+0,75% pour l'Euro) et le '$-Index' qui lâche -0,65% inscrit un plus 'bas de l'année' juste en-dessous de 98.00... et cela ne s'explique, nous l'avons vu par un différentiel de taux ces dernières 48H : le mal du billet semble plus profond... peut-être à relier à une dette qui franchit le cap des 37.000Mds$, mais qui n'inquiète pas Donald Trump qui propose même de supprimer tout plafond au déficit fédéral.





