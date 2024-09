Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : journée de transition, écarts imperceptibles information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 16:43









(CercleFinance.com) - C'est une véritable séance de transition sur les marchés obligataires qui optent pour le statu-quo à quelques heures du débat Trump/Harris sur la chaîne ABC (en fin de soirée pour l'Europe) et à la veille des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis et à 48H des annonces de la Banque centrale européenne (BCE).



Pas de chiffres pour animer les échanges, cela se traduit par une stagnation du rendement du T-Bond '10 ans' à 3,685%, celui du '2 ans' se maintient également à 3,655%.

Les investisseurs devraient donc hésiter à trop s'engager en attendant la publication, demain, des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, qui pourraient permettre d'en savoir plus sur les intentions de la Fed.



La probabilité d'une baisse de taux de 50 points de base le mercredi 18 septembre est évaluée à 29% tandis qu'elle passe à 71% pour une baisse de 25 points, selon le baromètre FedWatch de CME Group.



En Europe, la BCE devrait abaisser sans surprise son taux directeur de -2Pts ce jeudi.

Les jeux semblent faits et les Bunds effacent -1Pt à 2,16000 et nos OAT -1Pt à 2,875%, les BNP italiens -1,3Pt à 3,535%.











