Taux : inversion de courbe aux US, détente tardive en Europe

(CercleFinance.com) - Cette séance fut peu volatile sur l'obligataire mais la semaine est marqué par une inversion de la courbe des taux US : elle se confirme ce jeudi avec des Treasuries à deux trois mois (4,31/4,33%%) mieux rémunéré que le dix ans (4,2764%)... mais l'écart se resserre de 2,5Pts puisque le '10 ans' affichait 4,25% la veille.

Ce phénomène est considéré par de nombreux économistes à commencer par ceux de la Fed - comme un signe avant-coureur de récession.



Les chiffres US du jour ne renforcent pas les anticipations d'un ralentissement économique, contrairement à ceux qui ont été publiés depuis lundi.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis est confirmé 2,3% en rythme annualisé au quatrième trimestre 2024, selon le Département du Commerce, le ralentissement sensible de la croissance est sensible par rapport au taux de 3,1% observé au troisième trimestre.

C'est principalement attribuable à la baisse de l'investissement et des exportations, qui a été partiellement contrebalancée par une accélération des dépenses de consommation.



Le Département du Travail annonce avoir enregistré 242.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 17 février, un chiffre en hausse de 22.000 par rapport à la semaine précédente - dont le chiffre avait été revu à la hausse, passant de 219.000 à 220.000.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 224.000 en hausse de 8.500 par rapport à celle de la semaine précédente.



Sur le front des taux européens, séance très calme et même très calme ce matin (marchés figés) et une petite détente s'amorce ce soir avec -1,5Pt sur nos OAT vers 3,1400% et -2,5Pts sur les Bunds vers 2,415% (soit 72,5Pts de 'spread', sans grand changement par rapport à la veille).



Des chiffres étaient également attendus en Europe : l'indicateur du sentiment économique (ESI) a augmenté en février, à la fois dans l'Union européenne (+1,1 point à 97,1) et dans la zone euro (+1 point à 96,3), selon les résultats de l'enquête mensuelle conduite par la Commission européenne.



L'amélioration dans l'UE repose sur une confiance plus forte dans l'industrie et chez les ménages, tandis qu'elle a reculé dans la construction, est restée à peu près inchangée dans le commerce de détail et est demeurée stable dans les services.



L'indicateur des attentes en matière d'emploi (IEE) a baissé dans les deux zones (UE : -1,2 point à 98,1, zone euro : -1,5 point à 97,0). Les deux indicateurs obtiennent ainsi des résultats inférieurs à leur moyenne à long terme de 100.

Mais les perspectives pourraient s'assombrir avec l'annonce des mesures protectionnistes US, ce qui alimente les craintes d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et l'Europe susceptible de peser sur la croissance économique mondiale.



