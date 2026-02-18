Taux : grand calme sur l'OAT, rebond sur le rendement du T-Bonds US
En France, l'inflation du mois de janvier a reculé de 0,3%, conformément à une première estimation de l'Insee, portant la variation en rythme annuel à 0,3%, contre 0,8% en décembre.
Aux Etats-Unis, des chiffres un peu plus robustes qu'attendu poussent les rendements un peu à la hausse avec 2,5Pb sur le "10 ans" à 4,075% et 2Pb sur le "30 ans" à 4,703%.
Les mises en chantier et le nombre de permis de construire attribué ont tous les deux été supérieurs aux attentes.
En outre, les commandes de biens durables préliminaires, toujours au mois de décembre, ont moins reculé que prévu, à -1,4%, là où les analystes redoutaient une baisse de 1,8% à -2% (hors "transport", c'est même une hausse de 0,9%).
Enfin, la production industrielle, toujours au pays de l'Oncle Sam a augmenté de 0,7% le mois dernier, contre une prévision à 0,4%.
Les investisseurs surveilleront ce soir après la clôture des bourses européennes les Minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Dans ce résumé détaillé du dernier FOMC (federal open market committee), les intervenants essaieront de déceler des indices sur la politique monétaire américaine future.
Avec le regain de tensions géopolitiques, la tendance redevient haussière pour les métaux précieux avec une once d'or qui prend 2,88%, à 5 000 dollars. Celle d'argent n'est pas en reste avec un bond de 7,8%, à 78 dollars.
