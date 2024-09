Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Taux : fin de semaine positive, nos OAT distancées par Bunds information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 18:25









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Les T-Bonds US saluent la publication de l'indice 'PCE', le chiffre le plus attendu de la semaine : c'est un soulagement et le '10 ans' efface -4Pts à 3,755%, le '2 ans' -5,3Pts à 3,5700%.



L'indice de prix PCE pour le mois d'août révèle un taux d'inflation annuelle en baisse de 0,3 point (comme prévu) par rapport à juillet, à 2,2% en données brutes, mais en hausse de 0,1 point à 2,7% en sous-jacent (hors énergie et alimentation, ça aussi, c'était attendu).



Le Département du Commerce, qui publie ces chiffres, indique par ailleurs que les dépenses des ménages américains ont augmenté de 0,2% en août par rapport au mois précédent, tandis que leurs revenus ont progressé à un rythme similaire.

C'est inférieur dans les 2 cas de -0,1% par rapport aux anticipations.

Le taux d'épargne en pourcentage du revenu personnel disponible, s'est établi à 4,8% en août.

Démentant l'enquête du Conference Board (en chute libre en septembre), la confiance des consommateurs américains s'est nettement améliorée au mois de septembre (à 70,1 contre 67,9), à un rythme plus marqué qu'initialement estimé, selon les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan publiés ce vendredi.



Inflation toujours mais en Europe cette fois-ci : les investisseurs ont pris connaissance ce matin des chiffres des prix à la consommation en France.

Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1,2% en septembre 2024, marquant donc un net ralentissement après +1,8% le mois précédent.



Ces chiffres plus faibles qu'attendu viendraient renforcer la probabilité d'une nouvelle baisse de taux de la part de la BCE à l'occasion de sa réunion prévue le 17 octobre.



Les rendements des bons du Trésor américain se détend enfin un peu ce vendredi (-2Pts vers 3,775%, après avoir brièvement dépassé hier le seuil de 3,80% pour la première fois depuis le début du mois de septembre) : un mouvement de rotation a incité les investisseurs à se tourner vers des actifs plus risqués depuis la réduction de -50Pts des taux par la FED mi-septembre.

Le marché obligataire européen poursuit son embellie : le '10 ans' allemand, efface -4,4Pts en direction de 2,128% (9,5Pts sur la semaine écoulée), nos OAT -5,8Pts vers 2,9200% (-4,5Pts hebdo)... et reviennent ainsi à parité avec les 'Bons' espagnols (-4Pts à 2,929%).

Les BTP italiens se détendent de -4Pts vers 3,4454%, soit -11,5Pts : meilleure performance en zone Euro.



Les 'Gilts' britanniques s'améliorent un peu avec -1Pts à 4,0100%.







