Taux : embellie généralisée, optimisme prudent (espoir FED) information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 18:40









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Une petite embellie s'est développée sur les marchés obligataires à quelques heures du communiqué final de la FED (20H, heure de Paris).

Les T-Bonds interrompent la consolidation amorcée mercredi dernier (avec des rendements en hausse de 8 à 10Pts de part et d'autre de l'Atlantique).



Les T-Bonds à '10 ans' effacent -3Pts à 4,2900%, le '30 ans' -3,3Pts à 4,7800%.

Un optimisme prudent renait à quelques heures de la fin de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'institution devrait encore laisser ses taux d'intérêt inchangés ce soir, au terme de deux jours de débats mais Jerome Powell pourrait fournir aux investisseurs de précieux indices quant aux intentions de l'institution au sujet de l'évolution des taux, dans un contexte de croissance dégradée : la lutte contre l'inflation pourrait cesser d'apparaître comme une priorité.



En Europe, le 'Bund' efface -6Pts vers 2,4700% et nos OAT -5,7Pts vers 3,1950%, les BTP italiens -6,2Pts vers 3,546%.

Enfin, les 'Gilts' se détendent de -6Pts vers 4,500% et les acheteurs ont gardé la main jusque dans les derniers échanges... une éclaircie pourrait enfin se dessiner au Royaume uni si le rendement du '10 ans' repassait sous 4,44%.



Sur le front des statistiques, l'agenda était chargé en Europe : la balance commerciale de la France s'est sensiblement améliorée en mars 2025 selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi établi à 6,25 milliards d'euros après 7,7 milliards le mois précédent.

Cette amélioration d'un mois sur l'autre résulte d'une augmentation de 5,5% des exportations françaises, à 52,55 milliards d'euros, alors que les importations ne se sont accrues dans le même temps que de 2,2% à 58,8 milliards.

Par ailleurs, en Allemagne, les commandes en volume dans l'industrie manufacturière ont grimpé de 3,6% en mars 2025 par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis, après avoir stagné en février.



'Même en excluant les commandes importantes, la hausse a été de 3,2%', souligne Commerzbank, pour qui 'cela pourrait marquer le début d'une (légère) tendance à la hausse, que les indicateurs avancés ont déjà signalée'.



A 11h, les investisseurs avaient pris connaissance des ventes de détail de la zone euro, et là, c'est moins prometteur puisque le mois d'avril se solde par un recul de -0,1%.



Les marchés de taux restent inquiets de l'absence d'avancées concrètes dans le dossier des tensions commerciales, qui sape les espoirs d'un apaisement rapide des tensions entre Washington et Pékin.



Petit motif d'espoir, le Ministère chinois du Commerce a confirmé la tenue, ce week-end, d'une réunion économique et commerciale 'de haut niveau' avec les Etats-Unis.

Mais la Maison Blanche ne s'attend pas à la signature d'accords commerciaux pour du long terme à l'issue de ce sommet.



La position de rigidité adoptée jusqu'ici par les deux pays risque de renforcer l'incertitude actuelle et de poser des risques d'ordre structurel pour le commerce international, ce qui pourrait peser sur la croissance dans les mois à venir.



'Le marché se trouve dans un état d'équilibre fragile, où chaque indicateur économique, déclaration politique ou publication de résultats peut faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre', souligne Antonio Di Giacomo, analyste chez XS.













