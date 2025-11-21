Taux : embellie après propos J.Williams, plongeon '10 ans' japonais enrayé
John Williams, patron de la puissante FED de New York, 'colombe' assumée et membre votant du Federal Open Market Committee a déclaré dans le milieu de l'après-midi que 'la FED pouvait encore baisser ses taux d'intérêt 'à court terme' sans compromettre son objectif d'inflation'.
J.Williams prend ainsi le contrepied de 4 de ses collègues qui se sont récemment exprimés (depuis mardi dernier) pour mettre en doute un 3ème assouplissement monétaire en décembre.
Le 'Livre Beige ' de la FED publié mercredi traduisait en effet des divergences sur la stratégie monétaire, la crainte étant que les braises de l'inflation ne se rallument avec les tarifs douaniers.
L'état d'esprit des investisseurs a bien changé en quelques heures puisque l'outil CME FedWatch, les anticipations viennent de rebondir de 35 vers 70% de probabilité d'une baisse de taux directeur dans 4 semaines.
Mais Wall Street ne s'emballe pas pour autant car les questionnements sur une 'bulle de l'IA' ne vont pas disparaître avec une nouvelle baisse de taux.
Après plus de six mois de hausse quasi continue, la volatilité semble bel et bien de retour sur les marchés et pourrait s'imposer comme la norme jusqu'à la fin de l'année.
Il y avait quelques chiffres au menu en Europe, avec les premiers résultats des enquêtes mensuelles PMI de S&P Global auprès des directeurs d'achats du secteur privé européen.
Ainsi, l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est établi à 52,4 en novembre, ayant très légèrement reculé par rapport à octobre (52,5), continuant ainsi de signaler une croissance soutenue de l'activité du secteur privé.
Dans l'Hexagone, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale se redresse de 47,7 en octobre à 49,9 ce mois-ci, son plus haut niveau depuis août 2024, et signale une quasi-stagnation de l'activité du secteur privé en novembre.
L'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise, gagne de nouveau 1 point pour s'établir à 98 en novembre, se rapprochant ainsi de sa moyenne de longue période (100).
Cela n'a pas indisposé nos marchés obligataires : l'OAT à 10 ans efface -1,3Pts à 3,472% (+2Pts hebdo) pour un Bund de même échéance -2,2Pts à 2,698% (soit un spread de 77 pb), les BTP italiens imitent nos OAT avec -1,3Pt, mais un rendement légèrement plus faible de 3,458%.
À Londres, les 'Gilts' se distinguent avec une embellie de -4Pts vers 4,549%, et la semaine s'achève sur une quasi stagnation (+0,8Pt).
A noter un sursaut des bons du Trésor japonais qui subissent depuis fin octobre un krach rampant : le '10 ans' efface -2Pts vers 1,797% mais se tend tout de même de +9,5Pts en hebdo. Le '30 ans' se détend de -3Pts vers 3,335% après un record historique de 3,408% la veille (soit +19Pts, écart réduit à +12Pts ce vendredi).
